Brezilya’da Bolsonaro’nun eski bakanı için tutuklama kararı çıkarıldı

Brezilya Yüksek Mahkemesi, aşırı sağcı eski devlet başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinin hükümet binalarına düzenlediği baskının ardından eski adalet bakanı için tutuklama kararı aldı.

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Bolsonaro destekçileri, üç gün önce Yüksek Mahkeme, parlamento binası ve devlet başkanlığı binasına baskın düzenlemişti.

Hakkında tutuklama kararı alınan eski bakan Anderson Torres, şu anda başkent Brasilia’nın güvenliğinden sorumlu en üst düzey yetkili olarak görev yapıyor. Başkentin yönetimi Bolsonaro’nun partisinin elinde. Torres, gerekli güvenlik önlemlerini almamakla suçlanıyor.

Pazar görevden alınan Torres’in baskının düzenlendiği sırada Brasilia’da olmadığı, ay başında ABD’nin Florida eyaletine gitmiş olduğu belirtildi.

Torres, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ailesi ile tatil yaptığı Orlando’dan Brezilya’ya döneceğini ve adalete teslim olacağını duyurdu.

Tutuklama kararını alan yargıç Alexandre de Moraes, Brasilia’daki hükümet binalarını korumaktan sorumlu yetkililerden askeri inzibat yöneticisi Fabio Augusto Vieira’nın da tutuklanmasını talep etti.

Torres ve Vieira’ya yöneltilen suçlamalara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.