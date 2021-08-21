Brezilya’da bir kişi 6. doz aşıyı olurken yakalandı

Brezilya’da yaklaşık 10 hafta içinde 5 doz corona virüs aşısı yaptıran bir şahıs, 6. dozu yaptırırken yakalandı.

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AFP’de yer alan habere göre, 12 Mayıs ve 21 Temmuz tarihleri arasında 2 Coronavac, 1 AstraZeneca ve 2 doz da Pfizer/BioNTech aşısı olan Brezilyalı, 16 Ağustos’ta 6’ncı dozu yaptırmaya çalıştığı sırada fark edildi.

Kimliği açıklanmayan şahısın aşı kartı kontrollerini nasıl atlattığı henüz bilinmiyor.



Yerel sitelerde yer alan haberlerde, şahsın fazladan aşı yaptırabilmek için elektronik sistemin arızalanmasından faydalandığı ve 3 farklı sağlık ocağına gittiği öne sürüldü.

Salgının başlangıcından bu yana 20 milyon 528 bin 99 vaka tespit edilen Brezilya’da Covid-19 kaynaklı can kaybı 573 binden fazla. Ülkede 212 milyonluk nüfusun yüzde 58’ine en az bir doz, yüzde 25’ine de iki doz aşı uygulandı.