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Yaramazlara biraz batar!

BOTAŞ: İran’dan gaz teslimatı yüzde 70 azaldı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye’ye Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgazın, İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle 1 Ocak’tan itibaren yüzde 70 azaldığını bildirdi.

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Fotoğraf: AA

BOTAŞ’ın internet sitesinde yer alan duyuruda, arızanın kısa sürede giderilmesi için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.


Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgazın, İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle 1 Ocak 2023’ten itibaren yüzde 70 oranında eksik teslimat yapılacağı bildirilmiştir. Arızanın kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyetle takip edilmektedir. Kış döneminde bulunduğumuz bu dönemde, ülke genelindeki doğalgaz kullanımının olumsuz etkilenmemesi için gerekli tüm önlemler alınmış olup, ilave gaz ihtiyaçlarımız doğalgaz depolama tesislerimizden karşılanmaktadır.”

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