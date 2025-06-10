Borussia Dortmund, Bellingham'a 'yeniden' kavuştu

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Real Madridli yıldız Jude Bellingham’ın kardeşi Jobe Bellingham’ı kadrosuna kattı.

Jude Bellingham (solda), Jobe Bellingham (sağda). Fotoğraflar: TRT Haber, Borussia Dortmund

Sarı siyahlılar, İngiliz takımı Sunderland’den transfer ettiği 19 yaşındaki futbolcuyla beş yıllık sözleşme imzaladı.

Bellingham kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda forma giyeceği için mutlu olduğunu söyledi.

Genç oyuncu Sunderland’da geçen sezon 43 resmi maçta dört gol atmıştı.

Jude Bellingham da Borussia Dortmund da parlamış, dört sezon sonra 2024’te 103 milyon avroya Real Madrid’e transfer olmuştu.