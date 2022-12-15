Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Birikim Varlık Yönetim hisseleri yüzde 10 primle tavan

Borsa İstanbul’da bugün işlem görmeye başlayan Birikim Varlık Yönetim hisseleri ilk işlem gününde yüzde 10 primle tavan fiyata yükseldi.
Birikim Varlık Yönetim hisseleri 8-9 Aralık’ta pay başına 14,20 TL fiyattan halka arz edilmiş, halka arz büyüklüğü 170,4 milyon lira, halka açıklık oranıysa yüzde 21,43 olmuştu.
Açıklamaya göre, hisselere halka arz büyüklüğünün 22 katına ulaşan 3,7 milyar TL’lik talep gelmişti.
Birikim Varlık Yönetim hisseleri saat 16:52 itibariyle yüzde 10 primle tavan fiyat olan 15,62 lira seviyesinde bulunuyor. BIST-100 endeksiyse yüzde 0,8 artıda.