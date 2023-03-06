Borsa İstanbul’da altılı masa rallisi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, millet ittifakındaki krizin aşılmasıyla birlikte ikinci seansta atağa geçti. Endeks saat 16:34 itibariyle yüzde 3,4 artıda.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyerek altılı masayı terk eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP’li büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı adaylığa çağırmıştı. Bu çıkış, millet ittifakında krize dönüşmüştü.

Hafta sonu boyunca gündemden düşmeyen kriz, Kılıçdaroğlu’nun ortak aday, İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterileceği bir formülle aşıldı. Buna ilişkin açıklamalar saat 14:00’te haber kanallarına düştü.

Akşener’in masadan kalkmasıyla 5.087 puana kadar düşen BIST 100 endeksi, bugüne yüzde 1 civarında artıda başladı. Endeks ittifak cephesinden olumlu haberlerin gelmesiyle destek bularak toplamda yüzde 3,4 yükselip 5.389 puana kadar geldi.

Borsa İstanbul’un bugünkü yükselişinde başrolüyse bankalar üstlendi. Bankacılık endeksi, yüzde 8 değer artışıyla 4.720 puana geldi. Endeks ocak sonu başlayan düşüşteki kayıplarını geri almış oldu.