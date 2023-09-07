Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,91 değer kazanarak günü 8.337,67 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını yaptı.

Fotoğraf: AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 156,00 puan artarken, toplam işlem hacmi 149,2 milyar lira düzeyinde oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,11 ve holding endeksi yüzde 2,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,39 ile sigorta, en çok kaybettirense yüzde 0,99 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez’in devam eden 17 milyar dolarlık programa ek olarak, üç yıl içinde Dünya Bankası Yönetim Kurulu’na 18 milyar dolarlık yeni operasyonlar hazırlamayı ve sunmayı öngördüklerini açıklamasıyla Borsa İstanbul’da risk iştahı arttı.

AA’nın haberine göre analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ‘şahin’ adımlarına devam edebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, bankanın kasım toplantısındaysa 25 baz puan faiz artırma ihtimalinin yüzde 43 seviyesinde bulunduğunu aktardı.

Yarın yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in beklenen Türkiye değerlendirmesinin piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, yurt dışındaysa Japonya’da büyüme, Almanya’da enflasyon, ABD’de toptan stokların öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 seviyesinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.