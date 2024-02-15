Yaramazlara biraz batar!

Borsa günü rekorla tamamladı – 15 Şubat 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,87 değer kazancıyla günü 9.242,15 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını yaptı. Gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 9.282,89 puana taşıdı.

Fotoğraf: AA

‘Piyasaların sevdiği’ Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetimine getirilmesinden beri borsa artıda seyrediyor.


Dünü yükselişle 9.072,08 puandan kapatan Borsa İstanbul güne 9,113,55 puandan başladı. Kapanışıysa 9,242,15’den tamamladı.

Böylece BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 170,07 puan artarken, toplam işlem hacmi 152,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi yüzde 1,81 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,31’le kimya petrol plastik oldu.

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