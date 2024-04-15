Borsa günü düşüşle tamamladı – 15 Nisan 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,37 değer kaybederek 9.679,80 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 134,39 puan azaldı ve toplam işlem hacmi 111 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,57 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,29 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,41’le spor, en çok kaybettiren yüzde 3,01’le ulaştırma oldu.

Analistler, hafta sonu İran’ın İsrail’e yönelik düzenlediği saldırıların küresel piyasalar üzerindeki etkilerinin devam ettiğini söyledi.

AA’nın haberine göre analistler yarın için teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.