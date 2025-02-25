Borsa güne nasıl başladı? – 25 Şubat 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,09 yükselişle 9.583,73 puandan başladı.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,28 değer kaybederek 9.574,83 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.583,73 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,09 yükselişle 9.583,73 puandan başladı.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,28 değer kaybederek 9.574,83 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.583,73 puandan başladı.
Rusya ve Ukrayna heyetleri barış görüşmeleri için İstanbul’a geldi.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,07 düşüşle 9.012,94 puandan başladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden işçilerin grevi sürerken belediye başkanı Cemil Tugay toplanmayan çöpler için sahaya indi.
Britanya’da Mors ve Yunan alfabelerini öğrenen iki yaşındaki bebek Joseph Harris-Birtill, üstün zekalıların alındığı Mensa topluluğuna kabul edildi.
Kırşehir’de merkeze bağlı Toklumen köyünde sağanağın ardından sel meydana geldi. Bir ev çöktü, üç evde hasar oluştu.