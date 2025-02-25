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Yaramazlara biraz batar!

Borsa güne nasıl başladı? – 25 Şubat 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,09 yükselişle 9.583,73 puandan başladı.

Fotoğraf: Pexels

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,28 değer kaybederek 9.574,83 puandan tamamlamıştı.


Borsa güne 9.583,73 puandan başladı.

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