‘Boomer’lara ultra lüks huzurevleri: Çatısında yüzme havuzu, mutfağında ünlü şefler var

Çalışma hayatında bol para kazanan ‘baby boomer’lar yavaş yavaş emekliye ayrılırken, ABD’de yüzme havuzlu, lüks spa’lı huzurevlerine talebin artması bekleniyor.

Fotoğraf: Marcus Aurelius

Wall Street Journal’da yayınlanan habere göre, 1946-1963 yılları arasında doğan, büyük şehrin zengin kültürel yaşamını benimseyen, ekonomik refahın hüküm sürdüğü dönemde çalışıp iyi bir birikim edinen baby boomer kuşağı alıştığı yaşam biçimini emekliliğinde de sürdürmek istiyor. Bu da daha fazla ‘lüks yaşam merkezi’ ihtiyacı anlamına geliyor.

ABD’de Ulusal Yaşlılar Konut ve Bakım Merkezi’nin baş ekonomisti Beth Burnham Mace, gazeteye verdiği röportajda bu öngörüyü şöyle açıklıyor: “Herkes yavaş yavaş emekliye ayrılan bu kuşağın isteklerini anlamaya çalışıyor. Kırsal alanlardakilerle karşılaştırıldığında kentlerdeki bakım merkezleri hala yüzde 20 daha az. Talebin birkaç yıl içinde üç katına çıkabileceği tahmin ediyorum.”

Atıl ofis binaları kullanılabilir

ABD’nin San Francisco şehrinde Coterie markası altında Atria Yaşlı Yaşam Merkezi’ni açan Related Cos.’un başkan yardımcısı Bryan Cho, her neslin farklı zevkleri olduğunu söylerken, pandemi sonrası ihtiyaçlara da dikkat çekiyor: “Yeni dünyada insanların tekrar bir araya gelme arzusu var.”

Atria’da aylık kiralar 8 – 25 bin dolar arasında değişiyor. Verilen hizmetler arasında yemek, temizlik, kapıcı hizmetleri ve kültürel programlar yer alıyor. Şirket bu sonbaharda New York şehrinde, önümüzdeki dönemde Kaliforniya eyaletinin Santa Clara ve Cupertino şehirlerinde benzer projeler yapacağını duyurdu. Boston, Washington, Chicago ve Los Angeles dahil olmak üzere diğer büyük şehirlerde de merkezler yapmayı planlıyor.

Haberde, atıl olan bazı ofis binalarının da bu projeler için kullanılabileceği belirtiliyor.