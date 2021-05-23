Boncuk Koyu’na üremeye giden kum köpek balıklarına kamerayla takip

Muğla’nın Gökova Körfezi’ne üremeye giden kum köpekbalıkları, ikisi su altında üç kamerayla yedi gün 24 saat izleniyor.

Fotoğraflar: DHA

Akdeniz Koruma Derneği, Marmaris-Muğla karayolundaki Çamlı Mahallesi’ndeki Boncuk Koyu’na üremek için giden kum köpek balıklarını incelemek için harekete geçti.

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Kameralar sayesinde Latince adı ‘Carcharhinus pulmbeus’ olan koruma altındaki kum köpek balıklarının davranışları, dağılımı ve görülme sıklıkları takip ediliyor. Elde edilen anlık görüntüler çeşitli operatörler aracılığıyla uzaktan izlenebiliyor. Kameralar, ayrıca, kum köpek balıklarını avlamak isteyenlere karşı koruyucu görevi de görüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kunt şunları söyledi: “Dünyada ve ülkemizde ilk defa enerjisini güneşten alan tam kapasite çalışan kameralarla koruma altında bulunan kum köpek balıklarını tam zamanlı görüntüleyerek davranışlarını inceliyoruz. Burada daha önce kameralar vardı ama tam kapasiteli çalışmıyordu. Hem köpek balıklarını koruyoruz hem iklim değişikliği ve deniz suyu sıcaklığı hakkında veriler elde ediyoruz.”

‘İnsanlara zararı yok’

Akdeniz fokları için de benzer bir sistem kurduklarını anımsatan Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya ise şöyle konuştu: “İlk defa 24 saat çalışabilen, enerjisini güneşten alan üç kamera sistemimiz mevcut. Hava koşulları ne olursa olsun gece- gündüz fark etmiyor deniz altı ve üzerinde inceleme yapılıyor. Bu anlık verileri uzmanlarımızla değerlendiriyoruz. Her yıl üremeye gelen, insanlara zararı olmayan kum köpek balıklarını 24 saat her türlü davranışlarını inceleyeceğiz. Son zamanlarda bu tür köpek balığı Boncuk Koyu’nda ender görülmeye başlamıştı. Bunun en büyük nedeninin 27-28 dereceye ulaşan sıcaklar olduğu belirlendi.”