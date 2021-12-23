Bolu’da doktora saldıran hasta yakını tutuklandı

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli göz doktoru E.B.’ye saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan hasta yakını ‘nitelikli kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

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Doktor E.B. hemşirelerle tartışan bir hastayı bölgeden uzaklaştırmak isterken hasta yakınının saldırısına uğradı.

Yüzüne aldığı yumruk darbesiyle burnu kırılan E.B. kendisine saldıran hasta yakınından şikayetçi oldu.

Hastanenin güvenlik görevlileri tarafından yakalanan saldırgan Y.E.D. olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi, hastane yönetimi ise ‘beyaz kod’ verdi.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlandıktan sonra Bolu Adliyesine sevk edilen Y.E.D. savcılık sorgusundan sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

‘Sırasını beklemeden muayene olmak istedi’

AA’nın aktardığına göre doktor E.B. hastanenin acil servisindeki ilk müdahalenin ardından şunları söyledi: “Şahıs ve şahsın yanındaki kadın, zaten daha önce hemşire hanımlara hakaret etti. ‘Parasını biz veriyoruz, bizi muayene edeceksiniz’ diyerek sırasını beklemeden muayene olmak istedi.

Diğer hastalarımız onlara tepki gösterdi. En son hastanenin özel güvenliği hastayı çıkarırken kadın hala ‘Parasını biz veriyoruz, bakacaksınız’ dedi. Ben de ‘Buyurun dışarı çıkın. Ne konuşuyorsunuz’ dedim. O esnada kadının yanındaki erkek şahıs burnuma yumruk attı.”

Doktor E.B. Türkiye’nin birçok yerinde benzer saldırıların görüldüğü, bunun önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.