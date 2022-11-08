Boğaziçi’nde ‘kayyım’ dekan hakkında ‘kendine özel kadro ilanı’ ve ‘intihal’ iddiası

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi’nde iktisadi ve idari bilimler fakültesine dışarıdan atanan ‘kayyım dekan’ Murat Önder hakkında adrese teslim kadro şüphesi ve intihal iddiası var.

Geçen günlerde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler için açılan adrese teslim kadronun kendisi için olduğu tahmin edilirken, doktora tezinde intihal olduğu iddia ediliyor.

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Boğaziçi’nde seçimle gelen eğitim fakültesi dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, fen-edebiyat fakültesi dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten ve iktisadi ve idari bilimler fakültesi dekanı Prof. Dr. Metin Ercan, 19 Ocak’ta görevden alınmıştı. Mart başında, bu fakültelerin başına, farklı üniversitelerde görevli dışarıdan ‘kayyım dekan’ atanmıştı.

Bu dekanlardan birisi de iktisadi ve idari bilimler fakültesine atanan, ‘siyaset bilimi ve kamu yönetimi’ alanında çalışan Prof. Dr. Murat Önder.

Kendine kadro ilanı açtı iddiası

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, 27 Ekim’de bazı bölümler için akademik kadro ilanı açmıştı. İlanlar adrese teslim denebilecek cinstendi.

İlanlardan birisi de siyaset bilimi ve uluslar ilişkiler bölümü içindi. Bölüm, ilanı onaylamamıştı. İlan, akademik kadrosu Boğaziçi’nde bulunmayan Murat Önder için açıldığı izlenimi uyandırıyor.

Profesörler için açılan ilanın şartları şöyle:

“Lisans, yüksek lisans ve doktora derecesini ‘siyaset bilimi ve kamu yönetimi’ veya ‘kamu yönetimi’ alanında eğitim dili İngilizce olan bir üniversiteden almış olmak. Öğretim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarında en az bir yıl ders verme tecrübesi olmak. Karşılaştırmalı kamu yönetimi, sivil toplum, stratejik yönetim, sivil toplum kuruluşları ve yönetişim üzerine uzmanlaşmak ve SSCI tarafından taranan Q1 veya Q2 kategorisindeki dergilerde yayın yapmış olmak.”

Önder’in özgeçmişine baktığımızda lisansını ODTÜ siyaset bilimi ve kamu yönetiminden, yüksek lisansını Gazi Üniversitesi kamu yönetiminden, doktorasını Florida State Üniversitesi kamu yönetimi ve politikasından aldı. Kurumların hepsi İngilizce eğitim veriyor. Önder, bu sayede eğitim şartını sağlamış oluyor.

Önder’in özgeçmişindeyse ilgi alanlarının şunlar olduğu görülüyor: Karşılaştırmalı kamu yönetimi, stratejik yönetim, sivil toplum kuruluşları, politika analizi, yönetişim ve yapay zeka. Önder, ilandaki ilgi alanlarını da karşılıyor. Önder’in belirten kategorilerde de yayınları bulunuyor. Öte yandan YÖK, 9 Mart 2021’de ilanlarla ilgili yönetmeliğe “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının kısmi veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemez” şartı koymuştu ama ilanda bu şarta uyulmadığı görülüyor.

İlan şartlarında ‘öğretim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarında en az bir yıl verme tecrübesi olmak’ da yer alıyor. Şimdiye kadar Cumhuriyet ve Yıldırım Beyazıt üniversitelerinde ders veren Önder bu şartı sağlamıyor. Önder, söz konusu şartı sağlamak için bölümde zorla kendisine doktora dersi açtırdı. İlgili kurullarda onaylatmadan doktora dersi açtıran Önder’in dersini herhangi bir öğrenci almıyor. Ders yine de açılmış gözüküyor.

Ders ayrıca karşılaştırmalı kamu yönetimi üzerine. Siyaset bilimi ve uluslar ilişkiler bölüm ders kataloğunda kamu yönetimi yok.

Adrese teslim ilanlarla ilgili önceden Diken’e konuşan akademisyenler, ilanların spesifik ve birini tarif eder şekilde olduğunu söylemişti.

Akademik kadro ilanı açma yetkisi dekanlarda ve senatoda bulunuyor. Alımları da belirledikleri usullerle yine bu kadro yapıyor.

İntihal iddiaları

Boğaziçi Üniversitesi İçin Mezunlar Girişimi (BUİM) içinde yer alan bir grup mezun, Önder’in doktora tezinde intihal yaptığı bölümleri saptayarak hazırladıkları kapsamlı raporları birkaç makalesinde tespit edilen çifte yayın durumuyla birlikte Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK), Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK), Murat Önder’in akademik kadrosunun bulunduğu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne ve dekanlık atamasının yapıldığı Boğaziçi Üniversitesi’ne gönderdi. Ayrıca doktora derecesi aldığı Florida State Üniversitesi’ne incelenmek üzere iletti.

Önder’in doktora tezleri üzerinde yaptıkları ayrıntılı inceleme sonucunda doğrudan intihal yapılan bölümleri, orijinal metinlerle karşılaştıran Boğaziçi mezunları, bu tezde intihalin birkaç arızi hatadan ibaret olmadığını, blok şeklinde alıntıların atıfta bulunmadan sunulduğunu, hiç atıf olmayan ve kaynakçada belirtilmeyen kaynakların da bulunduğunu belirtti.

Tezlerin büyük bölümünde farklı yazarların ifadelerinin, tırnak işareti ya da paragraf girintisi gibi alıntı olduğunu belirten doğru bir form kullanılmadan, kendi ifadesiymiş gibi gösterildiğine dikkat çeken mezunlar, bu şekilde peş peşe alıntılar üzerine kurgulanmış bölümler bulunduğunu, Önder’in bu alıntıları herhangi bir özgün düşünceye bağlamayıp bir tartışma getirmediğini de belirttiler. Boğaziçi mezunları yanıltıcı referans kategorisinde sayılabilecek sorunlu bölümlerin sayısının ciddi düzeyde olduğunu belirtti.

Doktora çalışması sonrasında uzunca bir süre yayın yapmayan Önder, özellikle 2016 ve sonrasında çoğunlukla indeksli olmayan dergilerde yayın yapmış. İndeksli dergilerde iki yayını bulunan Önder’e yapılan atıf sayısı çok düşük. Makalelerinde duplikasyon ve bir yazar çıkararak tekrar yayınlama gibi sorunlar tespit eden Boğaziçi mezunları, bu sebeple raporlarını üniversiteler arası kurula da ilettiklerini vurguladı.