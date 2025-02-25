Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci kulübü yöneticileri görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi’nde bazı öğrenci kulüplerinin yöneticileri, ‘hakkı olmayan yere tecavüz suçu’nun düzenlendiği maddeye dayanılarak görevden alındı.

‘Ethos Kafe’nin protesto edildiği 10 Şubat’taki eylemlerden. Fotoğraf: X / İstanbul Öğrenci İnisiyatifi

Boğaziçi Üniversitesi’nin Siyaset Bilimi hocalarından Dilek Çınar, rektörlüğün kararını X hesabından paylaştı.

Üniversitenin ‘kayyım’ rektörü Naci İnci’nin imzasını taşıyan kararla okuldaki 28 öğrenci kulübünün yönetim kurulu üyeleri görevden alındı.

Resmiyette kulüp sayılmayan bazı toplulukların etkinlikleri de 28 Mart’a kadar durduruldu.

Kararın gerekçesi açıklanmadı, ancak karar Türk Ceza Kanunun 154’üncü maddesine, yani ‘hakkı olmayan yere tecavüz suçu’nun düzenlendiği maddeye dayandırıldı.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda üniversitedeki ‘Kuzey Kafeterya’ yüksek kira zammı nedeniyle kapanmış, buraya ‘Ethos Kafe’ isimli yeni bir kafe açılmıştı. Yeni açılan işletmenin yanındaki ‘Zemin Cafe’nin de çay ve kahve satması yönetimce yasaklanmıştı.

Öğrenciler Kuzey Kampüs’te toplanıp yönetimin bu kararını protesto etmiş, ‘Sermayeye geçit yok’, ‘Pahalı masalarınıza ucuz kahvelerimizle geliyoruz’ pankartları açmıştı.

Evrensel‘in haberine göre ‘Ethos Kafe’nin pek çok şubesi olan ‘Espresso Lab’le bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

Yönetim çaresizliği son haddinde … pic.twitter.com/xvw7CkhSMp — dilek çınar (@dlkcinar) February 25, 2025





