Boğa’da ay tutulması

NESLİHAN KAZDAL

Sınırlı ömrünüzün sonuna geldiğinizi öğrenseniz elinizdekilerden neleri tutmayı seçerdiniz? Maddi olarak sizi değerli kılan, size barınak ve güvence sağlayanları mı yoksa manevi değerinizi yücelten, size gerçek anlamda keyif verip özdeğer duygunuzu pekiştirenleri mi?

Bu soruların bir tane cevabı olmayabilir, ihtiyaç kişiye göre değişebilir. Sınırların çizildiği zamanın diğerinden farkı tüm ıvır zıvırın elenip bizim için gerçekten kıymetli olan neyse onun birden parlayarak yükselmesidir. Zaman kalmamışsa kalan zamana hakikatimizle sahip çıkmak vazgeçilmez hale gelebilir.

Tutulma zamanı ve değişen temalar

Aslında her tutulma mevsimi önemli bir bitiş ve başlangıç vurgusunu gündemimize getirir.

19 Kasım ve 4 Aralık’ta gerçekleşecek 2021 senesinin son iki tutulmasının eşiğindeyken artık bir tamamlanmaya doğru ilerlediğimizi hissedebilir, bazı şeylerin yüzeye çıkıp görünür olduğunu fark edebilir, bunların ardından başka bir faza geçeceğimizin etkisini yoğun bir şekilde yaşıyor olabiliriz.

2020 Mayıs’tan beri İkizler Yay ekseninde gerçekleşen tutulmalarla her birimiz eski inanç kalıplarının, bildik hayat tecrübelerinin işe yaramadığını deneyimlediğimiz, sanki yeni bir dil öğreniyormuş, yeni bir eğitimden geçiyormuş gibi hayatımıza yeniden baktığımız bir süreçteyiz. Bu eğitim-inanç teması 19 Ocak 2022 itibarıyla değişecek. Ay Düğümleri Boğa Akrep karşıtlığına geçecek.

Yani, önümüzdeki bir buçuk sene edindiğimiz yeni ‘eğitim’le elimizde avucumuzda neler olduğuna, nelere sahip çıkacağımıza, tuttuğumuzu sandıklarımızın hala geçerli olup olmadığına bakacağız. Üstüne eğileceğimiz konular kişisel değerler-ortak değerler, para, ekonomi, maddi güvence, borçlar, keyif ve haz aldıklarımız, kriz ve kayıplarımız, güzel ve çirkin dediklerimiz gibi nitelikler taşıyacak. Alışageldiğimiz krizleri, borçlanma tiplerini, görünmeyen alanlardan iş yürütmeyi bırakıp elle tutulur yeni değerler yaratmak, maddiyatı ve ederleri yeniden tanımlamak, üretebildiğimiz ve sürekli kılabildiğimiz bir doğaya sahip çıkmak, güzelliği ve hazzı bu gerçeklik içinden sürdürülebilir kılmak hayatımızın eksenine oturacak.

Evet, Ay Düğümleri hala İkizler Yay ekseninde, ama önümüzdeki güçlü dolunay ve Ay Tutulması Boğa’da ve önümüzdeki senenin getirebilecekleriniin bir prelüdü niteliğinde.

Akrep dönemi ve Boğa’da Ay tutulması

19 Kasım 2021 Cuma İstanbul saatiyle öğlen 11:57’de 27 derece Boğa’da gerçekleşecek Ay Tutulması’nı etkisi altı aya yayılabilecek güçlü bir dolunay gibi düşünebiliriz.

Bu tutulma 5 Kasım’da Akrep’te gerçekleşen yeniay fazında ne gibi tohumlar attıysak ilk sonuçlarını bize verebilir. Ya da Mayıs 2020 civarı hayatımızda yaptığımız yeni başlangıçlara dair ne aşamaya geldiğimize bir ışık tutabilir.

23 Ekim’den beri içinde bulunduğumuz Akrep dönemini yoğun geçiriyor olabiliriz. Bir yandan duygusal derinliklere inme ve birleşme ihtiyacı, bir yandan karanlıkta yatan hakikat ve bununla yüzleşilmesi gerçeği hem bizi zorlamış hem de içsel olarak güçlendirmiş olabilir. İsyan bayrağını çekmekle gerçeklerin sorumluluğunu almanın baskısını üstümüzde taşımış, çevremize yansıtmış olabiliriz.

İşte şimdi o derinlerden kafamızı yeryüzüne çıkarıp elle tutulabilir olana odaklanma zamanındayız.

İşimizde yaşadığımız krizlerin ve kayıpların evimizde ve ailemizde bizim için gerçek güvencenin ve değerin ne demek olduğunun farkında varmamızı sağlaması mümkün olabilir. Ya da toplum önünde risk alan, güç ve kontrol odaklı ilişkiler kuran yapımızın kendi temelimizde, görünmeyen iç alanımızda istikrarlı, güvenilir ve istikrarlı seçimlere ihtiyaç duyduğunu fark edebiliriz. Mesele içinde bulunduğumuz derinlikten ‘somut’ bir gerçek, ve ‘benim’ diyeceğimiz bir ‘değer’ ile çıkmak.

İyimserlik mi acelecilik mi?

Bu tutulma kişisel ve ortak değerlerimize dair bir vurguda. Farkına varmamız gereken ‘benim’ deyip sahip çıktıklarımız, dengelememiz gereken ‘bizim’ deyip paylaştıklarımız.

Jüpiter’in tutulmaya dik duruşu iyimser bir vizyonu getirebilir. Geleceğe odaklı akılcı bir inancı bu benim-bizim dediğimiz değerler eksenine taşıyabilir. Hayat o kadar da karanlık ve zorlayıcı görünmeyebilir. Bu bir anlamda doğru da olabilir. Gerçek değerin farkındalığı az olsun öz olsun babında gerçekçi bir umut taşıyabilir.

Öte yandan Jüpiter bu, değdiği yeri şişirip abartmamıza sebep olabilir. Müsrifliğe kaçmamıza ya da krizlerin içinden bu çıkışın hemen ve şimdi olduğuna inandırıp aklımızı bir güzel çelebilir. Halbuki bu bir prelüd demiştik. Daha devamı var. O yüzden elde tutulanın tadına varmak, unuttuğumuz keyifleri hatırlamakla beraber ileride geleceklere dair hazırlıklı bulunmak, gerçekçiliği elden bırakmamak bizi hem oyunda hem de diri tutabilir.

Mars ve Uranüs’ün keskin karşıtlığı kazalara açık, sabırsızlığa fiştekleyen, öfke patlamalarına gebe bir doku getirebilir. Halbuki bu iki zorlu oyuncu Venüs’e tatlı diyeceğimiz bir destek verebilir. Konu tatlı olmayabilir, iş güç para pul her şeyin merkezinde durabilir. Yine de çıkması gerekenin gidişine izin vermek, ısrarla tutulanı özgürleştirmek mümkünse zorlukların üstesinden başarıyla gelmenin, farklı bir değer elde etmenin yolu açılabilir. Bazı sürprizler iyi ki dedirtebilir.

Tutulmanın Sabian sembolü

Sabianlar bu Ay Tutulması derecesi olan 27 derece Boğa için ne demişler bakalım.

ORTA YAŞLI BİR İNSAN, BEKLENMEDİK BİR ROMANTİK İLİŞKİYLE UNUTTUĞU CAZİBELERİN BİRDEN FARKINA VARIYOR

Bu sembol romantik ilişkiler, aşk, tutku ve hayata yeniden başlamaya dair ikinci fırsatları ifade eder. Hayattaki bazı harika şeylerin artık bizden geçip gitmiş olduğunu düşünsek bile hayatımıza yeniden bir şey girebilir ve bu şey ilham verici, lezzetli ve canlandırıcı olabilir. Yine de, ayaklarımızın birden yerden kesilmesiyle aşırı tepki verip yönümüzü kaybetmemeye dikkat etmeli. Ya da tam tersi alabileceğimiz her şeyi almaya çalışıp bir daha başımıza böyle bir talih kuşu konmayacağını düşünmek de doğru olmayabilir. Seçeneklerimizi olgun bir tavırla analiz ederek, önümüzdeki olasılıklara dair derin bir anlayış geliştirebilir ve bunlardan hangisine dahil olacağımızı doğru sebeplerle seçebiliriz.

Tutkuların dönemi Akrep mevsiminin sonuna yaklaşırken bu tutulma bize haz veren şeyleri, keyif aldıklarımızı, elle tutabildiklerimizi, sevip değer verdiklerimizi, gerçek dediklerimizi ve aşkı ‘bedenleyenleri’ göstersin, somutlaştırsın, hayatımızda kalıcı kılsın.

Bu hayat da beden de geçici. Halbuki hissi öyle mi?