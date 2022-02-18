Bodrum’da ‘yangın temizliği’ adı altında katliam: Kurtarılan yaş ağaçlar da kesildi

AYŞEGÜL KASAP

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan Mazı, Çökertme ve Fesleğen mahallerinde yangından kurtarılan ağaçlar ‘yangın temizliği’ adı altında kesildi.

Bölge halkı kendi imkanlarıyla, denizden su taşıyarak kurtardığı ağaçların kesildiğini gördükten sonra suç duyurusunda bulundu.

Diğer yandan hem yanan hem de kesilen ağaçlar nedeniyle bölge heyelan tehlikesiyle karşı karşıya. Mazı yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol bir gün kapalı kaldı ve bölgeye ulaşım sağlanamadı.

Fotoğraf: Erkan Kuba

Ege ve Akdeniz bölgelerinde geçen yıl 28 Temmuz’dan itibaren etkili olan yangınlarda 254 bin futbol sahası (181 bin 393 hektar) kadar alan yanarken, sekiz kişi hayatını kaybetmişti. 28 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında, sadece Muğla ve Antalya’da yanan ormanlık alan yaklaşık 124 bin hektardı.

Yangın uçağı yetersizliği ve havadan müdahale eksikliği nedeniyle yaklaşık üç hafta boyunca yangınlar kontrol altına alınamamıştı. Bölge halkı kendi imkanlarıyla müdahale etmiş, küçük de olsa bazı bölgeleri kurtarabilmişti.

Ağaçlar kereste ve odun yapıldı

Şimdi yangından kurtarılan bir avuç bölge de ‘yangın temizliği’ adı altında yok edilmeye başladı.

Yüzlerce yaş çam ağacı kesilerek kereste ve odun yapıldı.

‘Açıkça suç’

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Milas Meclisi’nden Neşe Tuncer ağaç katliamıyla ilgili şunları söyledi: “Gecen yaz aylarında tüm canlı yaşamını etkileyen ve ekosisteme büyük zarar veren orman yangınlarını bu yörede birlikte yaşadık.

Kıyıya doğru ormanlarımız yanarken denizden su alıp yangın yerine su basacak ya da alıp götürecek araç tartışması günlerce sürdü gitti. Orman yangınlarını söndürmek yerel yönetimin mi yoksa hükümetin mi görevi tartışması altında ormanlarımız tıpkı masaldaki gibi yandı bitti kül oldu.

Ormanları koruyan anayasa maddeleri ve orman kanunu hükümleri varken ve o kadar orman alanı yanmış durumdayken hala birilerinin yaş çam ağaçlarını kesme girişiminden geri durmaması açıkça suçtur.”

‘Devlet malına zarar verme’

Ağaçların kesildiği bölge devlet ormanı niteliğinde. Orman Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre, yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaş ağaçları boğmak, yaralamak, tepelerini veya dallarını kesmek, koparmak ya da ağaçlardan yalamuk, pedavra hartama çıkarmak, dikili yaş veya kuru ağaçları kesmek, bunları kökünden sökmek yasak. Bunu yapanlarsa kanun gereği suç işlemiş oluyor.

Avukat İsmail Hakkı Atal, TCK’nın 152’inci maddesi kapsamında ‘devlet malına zarar verme’ suçu oluştuğuna da dikkat çekti. Avukata göre, ağaçların kesilmesiyle ilgili şikayetlere rağmen müdahale etmeyen orman müdürlüğü yetkilileri de yine yasa kapsamında ‘görevi kötüye kullanma’ suçu işlemiş oldu.