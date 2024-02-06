BM: Julian Assange’ın intihar etme riski var, ABD’ye iade edilmemeli

Birleşmiş Milletler (BM) İşkence, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele ve Ceza Özel Raportörü Alice Jill Edwards, WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iade edilmemesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Press Association

WikiLeaks, 2010’da, aralarında ABD’nin Irak ve Afganistan’da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı. ABD’nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç’e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012’de Ekvador’un Britanya’nın başkenti Londra’daki büyükelçiliğine sığınmıştı.

Büyükelçilikten 11 Nisan 2019’da çıkarılarak gözaltına alınmış ve ‘kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten’ tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

BM Raportörü Edwards, Assange’ın 20-21 Şubat’ta Britanya’da görülecek ABD’ye sınır dışı edilme davasıyla ilgili Cenevre’de konuştu.

AA’nın haberine göre Britanya makamlarını Assange’ı ABD’ye iade etmemeye çağıran Edwards, iade edilmesi durumunda işkenceye veya diğer kötü muamele veya cezalandırmaya varan muameleye maruz kalma riskiyle karşı karşıya kalacağının altını çizerek şunları söyledi:

“Assange, uzun süredir devam eden ve tekrarlayan depresif bozuklukla mücadele ediyor. İntihar etmeye meyilli olduğu değerlendiriliyor. ABD’nin yazışmalarını WikiLeaks aracılığıyla yasa dışı olarak yayımladığı gerekçesiyle 1917 tarihli Casusluk Yasasını ihlal olmak üzere çok sayıda suçlamayla karşı karşıya. İade edilmesi durumunda duruşmayı beklerken uzun süreli izolasyona ve tutukluluğa maruz kalacak. Suçlu bulunursa 175 yıla kadar hapse çarptırılabilecek.”