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Yaramazlara biraz batar!

BM Genel Kurulu, Rusya’ya Ukrayna’dan derhal çekilme çağrısı yapan tasarıyı kabul etti

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK), Rusya’ya ‘kayıtsız, şartsız ve hemen’ Ukrayna topraklarından çekilme çağrısında bulunan karar tasarısını oy çokluğuyla kabul etti.

Fotoğraf: Arşiv (AA)

BM’de iki gün süren ve birçok konuşmacının katıldığı BMGK Özel Acil Ukrayna Oturumu’nda, 193 üyeli kurulda karar, 32 ‘Çekimser’ ve yedi ‘Hayır’ oyuna karşı 141 oyla kabul edildi.


Rusya, Belarus, Mali, Suriye, Nikaragua, Eritre, Kuzey Kore “Hayır” oyu kullanırken, Küba, Cezayir, Ermenistan, Bangladeş, Bolivya, Çin, Hindistan, Pakistan, İran, Kazakistan, Özbekistan, Sudan, Uganda ve Vietnam çekimser oy kullanan ülkeler arasında yer aldı.

Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’nde daimi üyeliği nedeniyle üye ülkelerin burada karar alması zorlaştı. Bu nedenle, BM üyeleri bağlayıcılığı olmasa da Rusya’yla ilgili kararları BM Genel Kurulu’na taşıdı.

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