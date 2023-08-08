BluTV’nin orijinal dizisi Magarsus, Hepsiburada Premium’un katkısıyla 10 Ağustos’ta yayında

Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Ercan Kesal’ın başrollerinde yer aldığı ‘Magarsus’ dizisinin ilk iki bölümü BluTV’de 10 Ağustos’ta izleyicilerle buluşacak.

(Solda sağa) Ercan Kesal, Merve Dizdar, Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul

Magarsus, Çukurova’da bir sahil ilçesi Sarıbahçe’de narenciye ticaretiyle uğraşan Kurak ailesinin hem kendi içinde cereyan edenleri hem de bölgede hakimiyet kurmaya çalışan dış güçlerle mücadelesini konu ediyor. Çekimleri Adana’nın Karataş, Sarıçam ve Yumurtalık ilçelerinde geçen dizinin set süresi yaklaşık iki ay sürdü.

Dizi, 7’nci Berlin TV Dizileri Festivali’nin ‘Special Mention’ kategorisinde oyuncu kadrosuyla ‘Stellar Cast’ ödülüne layık görüldü. Magarsus’un basın ön gösterimi 7 Ağustos Pazartesi Soho House’da özel bir etkinlikle yapıldı.

BluTV CMO’su Merve Naz Atmaca Özdurak etkinlikte şöyle konuştu: “Türkiye’nin ilk ve lider yerli video platformu olarak bu toprakların hikayelerinin gücüne inanıyoruz. Magarsus hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla ilk günden beri bizi çok heyecanlandıran bir proje, tanıtımlara aldığımız olumlu geri dönüşler ve izleyicideki heyecanıysa yılın dizisi olacağına inancımızı perçinledi. Hepsiburada Premium’la geçen sene başlayan başarılı işbirliğimiz çerçevesinde BluTV’nin premium içeriklerini Hepsiburada Premium üyelerine ulaştırıyoruz. Hepsiburada Premium’un katkılarıyla Magarsus’un daha geniş kitlelere ulaşacak olmasından mutluyuz ve herkesi 10 Ağustos’ta Magarsus’un ilk iki bölümü için BluTV’ye davet ediyoruz.”

Hepsiburada Pazarlama Grup Direktörü Görkem Dereli’yse şunları kaydetti: “Türk yapımlarının tüm dünyadaki başarısı hepimizin göğsünü kabartıyor. Bu anlamda Türk yapımlarına katkılarından dolayı BluTV’ye teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Hepsiburada Premium, Hepsiburada’nın üyelik bazlı sadakat programı ve üyelerine birçok fayda sağlıyor. Geçen ay birinci yılını kutladığımız ve şu an 1,3 milyon üyesi olan Hepsiburada Premium’un en önemli ayrıcalıklarından biri – yola çıktığımız ilk günden beri bizimle olan – hediye BluTV üyeliği. Bu güzel işbirliğimizin, uzun yıllar devam etmesini umuyoruz. Yılın en iddialı yerli yapımlarının arasına giren Magarsus’u merakla bekleyen tüm izleyicileri Hepsiburada Premium’un ayrıcalıklı dünyasına da bekliyoruz.”

Üyelik boyunca ‘premium’ izleme ayrıcalığı

Premium üyeleri, Hepsiburada Premium’un katkılarıyla ekrana gelen Magarsus’u hediye BluTV üyelikleri sayesinde 10 Ağustos’tan itibaren izleyebilecekler. Geçen ay birinci yıldönümünü kutlayan Hepsiburada Premium’un 1 milyondan fazla üyesi bulunuyor.