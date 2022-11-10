Bloomberg analizi: Bitcoin’in 13 bin dolara kadar yolu var

Bloomberg ajansının analizine göre 17 bin doların altına inen Bitcoin 13 bin dolara kadar düşebilir.

Fotoğraf: Reuters

Bitcoin, bu yıl en yüksek seviyesini 28 Mart’ta 48 bin 234 dolarla görmüştü. O günden bugüne yüzde 64,4 değer kaybetti. Bitcoin, en yüksek değerineyse Eylül 2021’de yaklaşık 69 bin dolarla ulaşmıştı. En büyük kripto para, o günden bugüne yaklaşık yüzde 75 değer kaybetti. Şu an 16 bin 800 dolar seviyesinde.

Bloomberg’in analizine göre Bitcoin 13 bin dolara kadar düşebilir.

Ajans buna ilişkin bir de grafik paylaştı:

Analize göre, Bitcoin’in sabit seyirde ilerlemesi ve yeniden değer kazanması için biraz daha düşmesi gerekiyor. Eylül 2021’den beri yüzde 75 değer kaybeden kripto para biriminin daha da düşmesini öngören Bloomberg, önceki dönemde kaydedilen düşüşün büyüklüğünü dikkate alarak bu eşiğin 13 bin dolar olduğunu tahmin ediyor.