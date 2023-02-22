Bloomberg: AKP seçimler için toplandı, 18 Haziran da masada

Uluslararası haber ajansı Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ekibinin geçen hafta seçimler gündemiyle toplandığını bildirdi.

Habere göre toplantıda 14 Mayıs takvimine bağlı kalınması fikri öne çıksa da 18 Haziran da rafa kaldırılmadı.

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42 bini 130 kişinin hayatını kaybettiği, on binlerce binanın yıkıldığı Kahramanmaraş merkezli depremlerden 13,5 milyon kişi doğrudan etkilenmişti. Deprem bölgesindeki seçmen sayısı 8 milyon.

Depremlerden ötürü seçimlerin ertelenmesi gerektiği yönündeki ilk açıklama AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç’tan gelmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ”Bana bir sene verin” sözleri de seçimlerin erteleneceğine yorulmuştu.

Buna karşılık iktidardan henüz net bir açıklama gelmiş değil. İktidar ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün ”Ne sandıktan kaçarız, ne demokrasiyi yok sayarız” demişti.

Muhalefet, ertelemeye karşı.

Bloomberg, ‘konuya yakın’ kaynaklara dayandırdığı haberinde geçen hafta Erdoğan ve kurmaylarının seçimlerin ertelenmesi konusunu değerlendirdiğini aktardı.

Toplantıda 14 Mayıs olarak belirlenen seçim takvimine bağlı kalınması fikri öne çıktı ancak 18 Haziran ihtimali de rafa kaldırılmadı.

Kaynaklara göre seçimleri erteleme iktidara toparlanmak için zaman kazandıracak. Ancak Erdoğan deprem bölgesinde hızlıca yeniden inşaya girişip seçim takvimine bağlı kalmayı da güç göstermenin bir yolu olarak görüyor.

Diğer yandan haberde iktidarın yüksek enflasyon ortamında deprem hasarıyla ekonominin daha da kötüye gitmesinden endişelendiği de yazıldı.

Aynı kaynaklar Erdoğan’ın ‘seçimden kaçıyor’ izlenimi vermek istemediğini belirtti.