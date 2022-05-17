Blackpool’un forveti ülkede, 1990’dan beri eşcinsel olduğunu kamuoyuyla paylaşan ilk futbolcu oldu

İngiltere’de Championship’te mücadele eden futbol takımlarından Blackpool’un 17 yaşındaki forveti Jake Daniels, kamuoyuyla eşcinsel olduğunu paylaştı. 1990’da, Justin Fashanu’dan sonra ülkede eşcinsel olduğunu açıklayan ilk erkek futbolcu oldu.

Fotoğraf: Guardian

Bu ay başında A takımda formaya giymeye başlayan genç oyuncu ‘kendisi olmaya, özgür olmaya ve bunu toplum önünde açıklama için doğru zaman olduğuna’ karar verdiğini ve bu konuda rol model olmak istediğini söyledi.

”İnsanlara hikayemi anlatmanın zamanı geldiğini hissediyorum. İnsanların gerçek Jake’i tanımalarını istiyorum” diyen Daniels, altı yaşından beri farkında olduğu gerçeği futbolda bir kariyer yapma hayali kurduğu için bu yaşa kadar gizli tuttuğunu anlattı.

Birkaç ayda kaldığı karar sonrasında ailesi, kulübü, LGBTQ haklarını savunan dernek Stonewell’dekilerle konuştuktan sonra kendisini hazır hisseden Daniels, futbolcular yıllardır bu konuda sessiz kalırken neden açıklama yaptığını şu sözlerle ifade etti:

”Uzun bir süre gerçeği saklamak zorunda olduğumu düşündüm çünkü profesyonel bir futbolcu olmak istiyordum. Sonunda oldum ve emekli olana kadar beklememem gerektiğini düşündüm. Beklesem uzun bir süre daha gizli, yalan söyleyerek yaşayacaktım. Gerçek beni tanıtamayacaktım. Ailemin, kulübümün ve takım arkadaşlarımın desteğini alınca açıklama konusundaki stresi aştım. Rol model olabileceğimi, başkalarına destek alabileceğimi umuyorum. Başkalarının, ‘O bu cesareti gösterdi. Ben de yapabilirim’ demesini isterim.”

Geçen yıl Avustralya’da, Adelaide United’da forma giyen Josh Cavallo, eşcinsel olduğunu açıklamıştı. 21 Kasım-18 Aralık 2022’de eşcinselliğin yasak olduğu Katar’ın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası’na katılmaktan korktuğunu söylemişti.