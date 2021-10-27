Avustralya’daki futbol takımlarından Adelaide United’ın oyuncusu Josh Cavallo (21), sosyal medya hesabından eşcinsel olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: www.adelaideunited.com.au

Bir video yayınlayan ve, “Sonunda özel hayatımla ilgili bir şeyi paylaşmaya hazırım. Ben bir futbolcuyum ve eşcinselim” diyen orta saha oyuncusu tek isteğinin futbol oynamak ve eşit muamele görmek olduğunu vurguladı.

Yıllardır saklamaktan ve ‘farklı bir hayat sürüyormuş gibi rolünü oynamaktan’ yorulduğunu ifade eden Cavallo, kamuoyuyla açıkça paylaşma kararını aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi: “İnsanlar öğrenirse benimle ilgili farklı düşünürler hakkımda kötü şeyler söylerler diye düşünüyordum ama öyle değil. Daha fazla saygı görüyorsunuz.”

Kulüple anlaştığı şubat ayından beri 19 kez forma giyen Cavallo şöyle devam etti: “Eşcinselliğini saklayan bir profesyonel futbolcu olarak hislerimin üzerini örmeyi öğrenmek zorunda kaldım. Bu profesyonel futbolcu kalıbına uymak içindi. Eşcinsel olarak büyümek ve futbol oynamak daha önce yolları kesişmeyen iki dünyaydı. Bunun asla konuşulmayacak bir konu olduğunu düşünerek yaşadım. (…) Büyürken hep kendimi saklamak zorunda kaldım çünkü utanıyordum. (…)

Çok sayıda genç, yetenekli oyuncu ‘normlara uymadıkları’ için harcanıyor. Eşcinsel bir futbolcu olarak sessiz kalarak hayatını sürdüren başka oyuncular olduğunu biliyorum. Bunun değişmesine yardımcı olmak, herkesin bu oyunda yeri olduğunu ve ‘kendileri gibi yaşama’ hakkına sahip olduklarını göstermek istiyorum.”

Bugüne kadar çok az sayıda futbolcu eşcinsel olduğunu kamuoyuyla paylaştı. Avustralya Ligi’nde bunu yapan ilk oyuncu 2019’da duyuran Andy Brennan. Alman Thomas Hitzlsperger 2013 yılında futbolu bıraktıktan sonra eşcinsel olduğunu açıklamıştı. 1990 yılında Britanyalı Justin Fashanu, 2020’de Britanya’daki Hull Ctity’nin eski oyuncularından Thomas Beattie futbolu bıraktıktan sonra açıklama yapmıştı.

Cavallo’ya paylaşımnından sonra destek geldi. Avustralya Profesyonel Futbolcular Birliği, açıklamanın Cavallo, spor ve LGBT+ toplumu için mükemmel bir an oluğunu duyurdu. Thomas Beattie de Cavallo’yla gurur duyduğunu söyledi.