Bitkiler strese girdi: Parfümler eskisi gibi kokmayabilir

İklim değişikliğiyle birlikte değişen hava koşulları ve artan sıcaklıklar parfüm yapımında kullanılan bitkilerin rekoltelerinde kayıplara neden oluyor. Uzmanlar parfümlerdeki koku kalitesinin düştüğünü, artık eskisi gibi kokmayabileceğini söylüyor.

AA’nın aktardığına göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, tarım yapılan bölgelerde aşırı sıcak havalar ve gece-gündüz sıcaklık farklarındaki yüksekliğin bitkilerin strese girmesine neden olduğunu kaydederek, sulama yapılsa dahi verimde ve kalitede düşüşler olduğunu belirtti.

Türkiye’de parfüm yapımında kullanılan 43 bitki türünün de bu olumsuzluklardan etkilendiğini vurgulayan Tunçtürk, kuraklığa bağlı stresin bu bitkilerin sentezlediği uçucu yağ miktarında değişimler yarattığını ifade etti.

Bitkiler fazla miktarda uçucu yağ sentezliyor

Bitkilerin sıcaklık arttıkça, sıcaktan ve zararlarından korunmak için fazla miktarda uçucu yağ sentezlemeye başladıklarına dikkati çeken Tunçtürk, bunun en basit örneğinin de gül olduğunu söyledi:

“Gül öğlen sıcaklığında kendini korumak için çiçek yapraklarında bulunan uçucu yağı ortama verir, sıcak havalarda bu şekilde kendisini koruyarak zarar görmez. Kuraklık ve yüksek sıcaklıklar, bitkinin strese girmesine ve zarar görmesine sebep olur. Sonuç olarak stres ortamında gelişimini tam olarak tamamlayamadığından verim ve kalitede azalmalar şeklinde yansıması gerçekleşir.”

Tüm bu değişimlerin parfüm bitkilerinin koku kalitelerini düşürdüğünü aktaran Tunçtürk, parfümlerin artık eskisi gibi kokmayabileceğini belirtti.

Parfüm bitkileri

Türkiye’de yetişen ve parfüm yapımında kullanılan bitkiler şöyle:

Çok yıllık otsu ve çalı formunda bitki türleri: Gül, lavanta, biberiye, melisa, ada çayı türleri, nane türleri, kekik türleri, dağ çayı türleri, ıtır, ölmez otu, papatya (Chamaemelum nobile All.), lippia, civanperçemi, zufa otu, kedi otu, limon otu.

Tek yıllık bitki türleri: Fesleğen (reyhan), papatya, anason, kişniş, rezene, kimyon, kadife çiçeği, dere otu, çörek otu, tütün, pelin otu, aynısefa.

Soğanlı ve yumrulu bitkiler: Safran, iris, sümbül, nergis, orkide, zambak.

Ağaç formunda bitki türleri: Ardıç, sığla, sedir, defne, turunçgiller, çam, köknar, mimoza, ıhlamur, gilaburu.