Bitcoin 2025’te 250 bin doları görebilir

Analistlere göre Bitcoin, 2025’te daha da yükselebilir.

Bitcoin. Fotoğraf: Pexels

Bitcoin 2024’te yüzde 150 yükseldi. Bu yükselişte üç faktörün etkili olduğu biliniyor: Düzenleyici iyimserlik, iyileşen makro ortam ve artan yatırımcı ilgisi.

Uzmanlar en büyük kripto para biriminin 2025’te yükselmeye devam edeceğini ve 200 bin dolar ila 250 bin dolara ulaşacağını söylüyor.

Bitcoin, 2017’den beri her dört yılda bir yeni bir zirveye ulaştı.

İki yıl önce 16 bin dolar seviyesinde olan Bitcoin yaklaşık yüzde 600 arttı. Uzmanlara göre bu artış gelecek iki yıl için önemli bir büyüme potansiyeline işaret ediyor.

Euronews‘ün haberine göre Fundstart Global Advisors’tan Tom Lee, Bitcoin’in 2025’te 250 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Standard Chartered, fiyatın önümüzdeki yıl 200 bin dolar olmasını bekliyor.

Kripto para birimleri genellikle merkez bankalarının parasal döngülerini gevşettiği dönemlerde yükselir. Yatırımcıların riskli varlıklara talebi genellikle artan likidasyon ve genişleyen para arzı ortamlarında artar.

2025’te dünyanın önde gelen merkez bankalarının faizi düşürmeye devam etmesi ve hakim risk algısının Bitcoin artışını desteklemesi bekleniyor.

Bitcoin, Donald Trump’ın ABD başkanı seçildiği kasıma kadar 52 bin ila 72 bin dolar arasında işlem gördü.

Amerika’yı ‘gezegenin kripto başkenti’ yapacağını söyleyen Trump, kripto dostu politikalar uygulama sözü verdi.

Bitcoin, Trump’ın SEC’in bir sonraki başkanı olarak kripto yanlısı eski bir SEC komisyon üyesi olan Paul Atkins’i aday göstermeyi planladığını açıklamasının ardından aralık ayı başında 100.000 dolar psikolojik eşiğini aştı.

Avustralya’da bir piyasa analisti olan Josh Gilbert, “Bu performans muhtemelen 2025’te de devam edecek, daha net bir düzenleyici ortama sahip olacağız ve kurumsal sermayenin şimdiye kadar gördüğümüzden daha önemli bir şekilde masaya geldiğini görüyoruz” dedi.

Trump yönetiminin politikaları 2025’te kripto paralar için düzenleyici rüzgarlar sağlamaya devam edebilir. ABD başkanı aralıkta Bitcoin’i ABD stratejik rezervlerinin bir parçası olarak kabul edeceğini yineledi.

Yatırım firması Charles Schwab’a göre bu vaat gerçekleşirse Bitcoin, 1 milyon dolara ulaşabilir.

Reuters’in haberine göre sürecin nasıl işleyeceği bilinmese de ABD hükümeti Bitcoin satın almak için fon sağlamak üzere altın rezervlerinin bir kısmını satacak.

Bu nedenle Bitcoin fiyatı aralık ortasında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 108 binin üzerinden 94 bin dolara geriledi.

Bu durumun büyük olasılıkla kar ve riskten kaçma endişesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Bu düşüş, son iki haftadaki küresel hisse senedi piyasalarında görülen gerilemeyle aynı döneme denk geldi.

Trump yönetimi net kripto yanlısı politikalar uygulayana kadar bazı yatırımcılar 2024 kazançlarını kilitleyebilir.