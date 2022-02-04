Bit pazarından 30 dolara alınan çizime 10 milyon dolar değer biçildi

Alman ressam Albrecht Dürer’in (1471-1528) imzasını taşıyan, 2017’de bit pazarından, ona ait olduğu bilinmeden 30 dolara satın alınan eserine 10 milyon dolar (135,75 milyon lira) değer biçildi.

Fotoğraf: Agnews Galeri

Britanya’nın başkenti Londra’daki Agnews Galeri’nin elinde olan ‘The Virgin and Child’ adlı çizimin 1503 yılında tamamlandığı tahmin ediliyor. Bit pazarında satın alındığında Dürer’in eseri olduğu bilinmeyen çizimin ‘yeniden keşfedilmesinin’ sanat çevrelerinde heyecan yarattığını açıkladı. Açıklamada, “Bilinmeyen eserlerinin ortaya çıktığına nadiren tanık oluyoruz. Elimize geçtiğinden beri büyük ilgi çekiyor” dendi.

ABD’nin Boston kentinde yaşayan ve eserin yeniden keşfedilmesinde önemli rolü bulunan eksper ve koleksiyoner Clifford Schorer, çizimi 2019 yılında Massachusetts’te gördüğünü söyledi. Galeriye danışmanlık yapan Schorer, bir partiye giderken hediye almayı unuttuğu için eski kitaplar satan bir dükkana uğradığını, sahibinin bir arkadaşının elinde Dürer’e ait bir eser olduğunu söyleyerek görmek isteyip istemediğini sorduğunu anlattı.

Çizim bir mimarın evindeydi. Bit pazarından satın alan babası ona hediye etmişti.

“Açıkçası giderken çok umutlu değildim. Böyle önemli isimlere ait olduğu söylenen eserler öyle olmayabiliyor” diyen Schorer, adının açıklanmasını istemeyen sahibine şimdiye kadar gördüğü en güzel ve değerli yapıtlardan birinin evinde olduğunu düşündüğünü söyledi.

Üç yıla yakın süren eseri inceleyen Schorer, dünyanın farklı noktalarına 17 seyahat yaptı, çok sayıda ekspere danıştı. Teknik analiz de yapıldı ve eserin Dürer’e ait olduğu kanısına varıldı.

Schorer, satılması halinde çizimin 10 milyon dolara alıcı bulabileceğini söyledi.