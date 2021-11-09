BİSAM: Sosyal medya, metal işçilerinin birincil haber kaynağı

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) araştırmasına göre sosyal medya işçilerin birincil haber kaynağı haline geldi. Haberleri öncelikli olarak basılı gazetelerden izleyenler ‘yok denecek kadar az.’

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BİSAM, Covid-19, medya ve ekonomi politikalarına ilişkin raporunu yayınladı.

ANKA’nın aktardığı rapora göre; metal işçileri, pandemi sürecinde ekonomide alınan tedbirlerden memnun olmadığını açıkladı. Hükümetin aldığı tedbirlerden en az memnun olunan konu, ücretsiz izin ödeneği oldu. En çok beğenilen tedbir ise kısa çalışma ödeneği olarak belirtildi.

Metal işçilerinin haber alma kanalları ile hükümetin politikalarını destekleme arasındaki ilişkiyi ölçen araştırmaya göre metal işçilerinin yüzde 51,50’si sosyal medyayı birincil haber kaynağı olarak gördüğünü açıkladı.

İşçilerin yüzde 24,81’i ise haberleri gazetelerin internet sitesinden ve yüzde 20,51’i de televizyondan takip ettiğini belirtti.

Yüzde 76,6 ekonomik tedbirlerden memnun değil

Araştırmaya katılan işçilerden yüzde 76,6’sı, Covid- 19 pandemisinde hükümetin aldığı ekonomik tedbirlerden ‘genel olarak memnun olmadığını’ söyledi.

Memnuniyetsizlik, birincil haber kaynağı sosyal medya olanlarda yüzde 82,6’ya ulaşırken birincil haber kaynağı televizyon olanlarda bu oran yüzde 66’ya geriledi.

İşçiler arasında, hükümetin Covid-19 pandemisinde süreci başarılı bir biçimde yönettiğini düşünenlerin oranının, hükümetin ekonomi alanında aldığı tedbirlerden memnun olanlara göre daha yüksek olduğu görüldü.

Kriz sürecinin iyi yönetildiğini düşünen işçiler ankete katılan işçilerin üçte birini oluştururken, bu oran birincil haber kaynağı televizyon olanlarda yüzde 35,9’a yükseldi; birincil haber kaynağı sosyal medya mecraları olanlarda ise yüzde 15,7’ye geriledi.

‘Öncelikli haber kaynağı televizyon olanlar etkilenmeye daha açık‘

BİSAM’ın rapor ile ilgili değerlendirmesi ise şöyle: “Sosyal medya, işçilerin birincil haber kaynağı haline geldi. Haberleri öncelikli olarak basılı gazetelerden izleyenler yok denecek kadar az. İşçiler, Covid-19 sürecinde ekonomik alanda tedbirlerden memnuniyetsiz. Haberlerin takip edilme kanalına göre memnuniyet anlamlı düzeyde değişiyor. Televizyon tercihinde Fox TV, gazete tercihinde Sözcü Gazetesi öne çıkıyor. Öncelikli haber kaynağı televizyon olanlar etkilenmeye daha açık.”