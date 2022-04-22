Birleşik Kamu-İş: Geçen yıl 100 liraya dolan sepet bu yıl 242 lira

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun ‘Halkın Enflasyonu’ araştırmasının sonuçlarına göre 64 temel gıda maddesinden oluşturulan sepetin fiyatı bir ayda yüzde 13,2 arttı. Gıda fiyatlarında yıllık değişimse yüzde 141,9.
Bu yıl Ramazan’a denk gelen nisan ayında ekmek, pirinç, un ve bulgur fiyatlarında aylık değişim yüzde 2,2.
Et ve balık grubu fiyatlarında yüzde 6,7, süt ve süt ürünleri ile yumurta grubunda yüzde 12,1, yağ fiyatlarındaysa yüzde 8,7’lik fiyat artışı var.
Meyve fiyatları yüzde 47,4 oranında yükselirken sebzede oran yüzde 28,7.
Nisanda ayrıca bakliyat fiyatlarında yüzde 7,3’lük değişim var.
Dört ayda yüzde 50’den fazla zam
Araştırmaya göre temel gıda maddelerinde yılın ilk dört ayında artış yüzde 51,5.
Nisan 2021’de 100 liraya dolan bir sepetin bu yıl aynı ayki karşılığıysa 241,9 lira.
Yeni zirve: TÜİK’e göre martta yıllık enflasyon yüzde 61,14 oldu
ENAG: Martta yıllık enflasyon yüzde 142,63