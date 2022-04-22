Birleşik Kamu-İş: Geçen yıl 100 liraya dolan sepet bu yıl 242 lira

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kadrolarının 2021’e göre yüzde 100 artırılmasına tepkiler devam ediyor. Türk Toraks Derneği’nin uzmanlık eğitimi alan 200 göğüs hastalıkları asistanıyla görüşerek hazırladığı araştırmaya göre, mevcut durumda bile yüzde 83’ü yetersiz eğitim aldığını düşünüyor. Asistan hekimlerin sayısının artmasının, eğitimin kalitesini daha da düşüreceği söyleniyor.