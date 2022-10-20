BirGün editörüne ‘Erdoğan ve Bahçeli’ye hakaret’ten hapis cezası

BirGün gazetesi politika editörü Mehmet Emin Kurnaz’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Bahçeli’ye ‘hakaret’ten ayrı ayrı 11’er ay 20’şer gün hapis cezası verdi.

Fotoğraf: BirGün

BirGün’ün haberine göre gazetenin 25 Mayıs 2021 tarihinde yayımladığı ‘Çetelerin İktidarı’ başlıklı Pazar ekinde Bahçeli ve Erdoğan’a ‘hakaret ettiği’ iddiasıyla ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamalarıyla yargılandığı davanın beşinci duruşması İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kurnaz’ı Erdoğan ve Bahçeli’ye ‘hakaret’ten ayrı ayrı 11’er ay 20’şer gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.