Bireysel yatırımcılar, bu yıl 350 milyar dolar kaybetti

Küresel hisse senedi piyasası, son yıllardaki en kötü zamanlarını yaşarken bireysel yatırımcıların bu yılki kaybı 350 milyar dolara ulaştı.

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Pandemiden dolayı uygulanan karantinaların başından beri özellikle 20-30 yaşlarındaki birçok bireysel yatırımcı, ‘can sıkıntısını gidermek’ amacıyla hisse senedi piyasasına dahil olmuş ve bu, hisse senetlerinin yükselmesinde etkili olmuştu. Şimdiyse hisse senetleri, 2008 krizinden beri neredeyse en kötü zamanlarını yaşıyor. Kayıplar, yüksek seviyelere ulaşmış durumda

Hesaplamalara göre bireysel yatırımcılar, düşüş ortamında toplamda 350 milyar dolar kaybetti. Analiz şirketlerine göre de portfölerinin genelinde yüzde 30 düşüş gözlemlendi.

Bloomberg’e konuşan bir analist “Bu yılki kayıplar, özellikle genç nesil yatırımcılar için emsalsizdi” dedi. Başka bir analist Callie Cox’sa yatırımcıların bu sene çok sert ve büyük bir darbe aldığını söyledi.

Kayıplar başka piyasalarda da üst seviyelerde. Örneğin kripto para piyasasında düşüşler bu yıl yüzde 60’ı geçti.