'Bir Minecraft Filmi' açılış haftasında tahminleri alt üst etti

‘Bir Minecraft Filmi’ 157 milyon dolarlık (Yaklaşık 6 trilyon lira) hafta sonu hasılatıyla yılın gişe rekorunu kırdı.

Fotoğraf: Warner Bros. Pictures

Warner Bros. Pictures, 2011 yapımı video oyunu ‘Minecraft’ın uyarlaması için 60 milyon dolar hasılat öngörmüş, sonra tahminini 100 milyon dolara çıkarmıştı.

Ancak film, sadece ABD’de 157 milyon dolar (Yaklaşık 5 trilyon 967 milyon TL) hasılat elde ederek gişe tahminlerini altüst etti ve yılın en iyi hafta sonu açılışına imza attı.

Comscore’a göre bu ,bir video oyununa dayanan bir film için en yüksek rakam.

‘Bir Minecraft Filmi’ için düşük gişe tahminleri eleştirilerden kaynaklanıyordu. Ancak bu video oyunu uyarlaması, eleştirmenlere değil geniş kitlelere hitap ediyor.

Video oyunu filmleri (The Super Mario Bros. Movie‘, ‘Five Nights at Freddy’s’, ‘Sonic the Hedgehog 2’) giderek çoğalan örneklerle giderek daha popüler bir tür haline geliyor.