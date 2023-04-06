Bir kedi nasıl sevilmeli: Huysuzluk yapıyorsa nedeni siz olabilirsiniz

Kedi okşamanın inceliklerini; nereye dokunup nereyi pas geçmeniz gerektiğini uzmanından öğrenin.

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Dr. Lauren Finka, Nottingham Trent Üniversitesi’nde kedi davranış uzmanı. Kedilerin; karakterlerine ya da yetişme şekillerine göre okşanmaya farklı tepkiler verebileceğini söylüyor. Bir uyarıda bulunuyor: “Huysuzlanıyorsa belki de elleriniz yanlış yerlerde geziniyor.”

Hoş kediler zaten huysuz hayvanlar. Daha doğrusu, bir kedi canları ne isterse onu yapar. Fiziksel temasaysa zaten hep biraz mesafelidir. Dokunuşlarınıza ses çıkarmıyorsa belki de asıl derdi akşam yemeğinden ‘bir lokma daha’ kapmaktır.

Kuyruğundan uzak durun

Dr. Finka, BBC’ye ‘kedi sevmenin incelikleri’ni anlatmış. “Kedilerin kuyruklarının dibinden sevilmekten hiç hoşlanmaz” diyor: “İnsanlar genellikle kedilerin kuyruklarının dibinden okşanmaktan hoşlandıklarını düşünse de, araştırmalar bunun tam tersini gösteriyor. Kediler, kuyruklarının dibinden bele doğru uzanan bölgeye dokunulduğunda en olumsuz tepkileri verebiliyor.”

Karın (göbek) bölgesinden de uzak durmak gerekiyor çünkü burada da yaşamsal organlar var ve kedi o dokunuşları tehdit olarak algılıyor.

Bebekken nasıl okşanmış

Lauren Finka’ya göre karakter kadar yetiştirilişin de önemi var. İlk sekiz haftalık dönemde daha çok sevilip okşanan, daha çok ilgi gören kediler kendini daha kolay sevdiriyor ve okşanmaktan daha çok zevk alıyor.

Kedinin tepkilerini doğru okumak gerekiyor. Dr. Finka kedinin hoşnutsuzluk belirtilerini şöyle sıralıyor: “Okşandığında başını sert bir şekilde ellerinize çeviriyorsa muhtemelen kızmıştır. Hoşlanmadığının bir başka belirtisi de etkileşime verdiği mırıldanma gibi tepkileri durdurmak olabilir. Kulaklar hafifçe dönmüş veya düzleşmişse, tüyleri kabarmışsa, kuyruğu yere yakın ya da paralelse bunlar mutsuzluk işareti olarak görülebilir.”

Yüzünü sevdiğim!

Fotoğraf: BBC Science Focus

Geriye sevecek ne kaldığını tahmin etmek zor değil. Kediler yüzlerden okşanmayı seviyor. Ağırlıklı olarak yanaklar, kulakların ve çenenin altı dokunulmasından en çok hoşlandıkları yer.

Bunun nedeni muhtemelen ‘yüzün bu bölgelerinin koku üreten çok sayıda cilt bezi içermesi’. Lauren Finka, “Kediler, kokularını yaymak isterler, bu bölgelerin uyarılması hoşlarına gider” diyor.

Yine kedilerin özünde ‘tuhaf‘ yaratıklar olduğunu unutmayın ve okşarken olumlu uyarılma sinyalleri alırsanız devam edin. Mırlama, size sürtünme, ve kuyruğunu iki tyana sallama olumlu işarettir.

Kontrol onda olsun

Bir kedi kontrolün onda olduğunu bilmek ister. Elinizi kediye doğru uzatın, dokunulmak isterse gelip size sürtünür. Temasa yanaşmıyorsa ısrar etmeyin. Her 3-5 saniyede bir kısa süre duraklayın, devam etmek isterse size sürtünecektir.

Görüldüğü gibi, ‘kedi sevmek ciddi iştir, şakaya gelmez.’