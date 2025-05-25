Bir bildirimlik ilişki

DR. FEYZA BAYRAKTAR

@FeyzaBayraktar_

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Geleneksel aşk, mektup zarfında taşınan sözcükler ve göz göze gelmelerle yaşanırdı. Günümüzde ise kalpler, ekran ışığında birbirine temas ediyor. Artık aşk, Wi-Fi dalgalarında yankılanıyor; bildirim sesleri, kalp atışlarına karışıyor. Sabahları “Günaydın” mesajı alan biri için gün umutla başlarken aynı kişi geceyi bir başkasına “İyi geceler” yazarak kapatabiliyor. Bu belirsizlik, dijital çağın aşk anlayışını sorgulatıyor: Ekranlar arası bu iletişim ortamında gerçek bir bağlılıktan söz etmek mümkün mü?

Parmakların ekranda kayarken yaptığı seçimler, sadece dijital profilleri değil, ilişkilerin akışını ve ilişkilerle ilgili normları da şekillendiriyor. Dating uygulamaları, yalnızca eşleşmeler değil, yeni anlam krizleri de yaratıyor. İnsanlar bu kaydırmalarda gerçek bir aşk mı arıyor, yoksa sınırsız seçenekler içinde geçici tatminlerin peşinde mi?

Sexting

İlişkilerin başladığı yer değişti. Artık ilk temas, bir bakıştan çok bir mesaj olabiliyor. Ve çoğu zaman bu mesaj, mahremiyetin sınırlarında geziniyor.

Sexting, yani cinsel içerikli mesajlaşma, dijital flörtün sık karşılaşılan ilk durağına dönüşmüş durumda. Arzunun dijital formu denebilecek bu etkileşim, kimi zaman bir yakınlık biçimi, kimi zaman da sadece geçici bir oyun haline geliyor. Ancak unutmamak gerekir ki her çıplaklık bir açıklık değildir.

Ohio State Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar ortaya koydu ki sexting sadece fiziksel arzularla değil, duygusal onay ihtiyacıyla da ilişkili. John Bowlby’nin bağlanma kuramına göre güvenli olmayan bağlanma stillerine sahip bireyler, yüz yüze yaşanan savunmasızlık yerine, metinler aracılığıyla kurulan teması tercih ediyor. Böylece, metinle gelen cinsellik, kontrol edilebilir bir yakınlık alanı yaratıyor. Ne var ki bu temaslar çoğu zaman ciddi bir bağa evrilmiyor; kişi arzuyu tetikleyip sonra hiçbir açıklama yapmadan yok olabiliyor. Flört, dijitalde artık bir hayaletle dans etmek gibi.

Kompulsif flörtleşmenin psikolojisi

Dijital temasla başlayan bu dinamik, sadece bireyleri değil, bağ kurma biçimlerini de dönüştürüyor. Seçenek bolluğu sabır kıtlığıyla birleşince, ilişkiler de hızlı tüketilen içeriklere dönüşüyor.

Dating uygulamaları, modern aşkın süpermarketi gibi işliyor. Seçenekler sonsuz, bağlılık nadir. Aynı anda beş kişiyle mesajlaşmak sıradanlaştı. Bu davranış, psikolojik olarak bağ kurmaya çalışan değil, bağ kurmaktan kaçan bireylerin işareti olabilir.

Amsterdam Üniversitesi’nden Meerkerk ve arkadaşları bu durumu, ‘kompulsif dijital flört‘ ve ‘problemli internet kullanımı‘ başlığı altında inceler. Kimberly Young ise bu tür çevrimiçi davranışların duygusal düzenleme zorlukları, yalnızlık ve kaçınmacı baş etme stratejileriyle bağlantılı olduğunu savunur.

Sosyal psikolog Barry Schwartz’ın ‘Seçim Paradoksu‘ kuramı, bu sorunu daha da derinleştiriyor: Çok fazla seçenek bireyi özgürleştirmez; aksine kararsız, doyumsuz ve kronik olarak tatminsiz hale getirir. Çünkü birini seçmek, onlarcasından vazgeçmeyi gerektirir. Modern zihin ise kayıptan çok kaçınır. Sonuç? Kimseye bağlanmadan, herkesle temas kurmak.

Bu temasların çoğu, bir yere varmadan sönümlenir. Kimi zaman ilişki bir ‘görüldü‘ bildirimiyle son bulur. Ancak açıklamasız biten bu dijital kayıplar, sadece bir vedadan yoksun kalmak değil, psikolojik bir boşlukla yüzleşmektir.

Ghosting

Ghosting, yani hiçbir açıklama yapmadan ortadan kaybolmak, dijital çağın en yaygın ilişki sonlandırma yöntemi haline geldi. Ancak LeFebvre’in yürüttüğü çalışmalar, bu tür ani kopuşların bireyin reddedilme şemalarını tetiklediğini, özgüveni zedelediğini ve terk edilme travmalarını yeniden yüzeye çıkardığını ortaya koyuyor.

Ghosting, bir ilişkinin bitişi değil; bir kapanıştan mahrum bırakılma biçimi. Sağlıklı bir son, açıklama ve vedayla gelir. Aksi takdirde, kişi bir hayaletin ardından boşluğa seslenir durur.

Tek taraflı bağlanmalar

Sadece bireyler arası değil, birey ile medya figürleri arasında da görünmez bağlar kuruluyor. Bu bağlar, çoğu zaman tek yönlü ama hayli yoğun.

YouTube’daki bir içerik üreticisi, bir podcast sunucusu ya da bir influencer… Hiç tanışmadığın biri sana yakın gelebilir. Horton ve Wohl’un ‘parasosyal ilişki‘ olarak tanımladığı bu tek taraflı bağlanma türü, özellikle yalnızlık çeken bireyler için duygusal bir kaçış alanı olabilir. Ancak karşılıklılık içermeyen bu bağlar, zamanla gerçek ilişkilerin yerini almaya başlar.

Duygusal tatminin yerini, bir ekran başında sessizce izlenen yaşamlar alır. Çünkü bir bağ, sadece hissedilerek değil, karşılıklı emek, etkileşim ve kırılganlıkla anlam kazanır.

Dijital aşk gerçek olabilir mi?

Tüm bu parçalar, aşkın dijital versiyonunu oluşturuyor. Ama bu yapı gerçekten bir ilişki mi, yoksa sadece bir illüzyon mu?

Psikolog Robert Sternberg’in ‘Üçgen Aşk Kuramı‘na göre, bir aşk ilişkisinin oluşabilmesi için duygusal yakınlık, tutku ve bağlılık gerekir. Dijital platformlar, ilk iki unsuru destekleyebilir: Mesajlarla büyüyen bağlar, görüntülü görüşmelerle gelen heyecanlar gerçektir. Ancak bağlılık, yani birlikte krizleri aşabilme kapasitesi, genellikle yüz yüze deneyimle pekişir. Bu nedenle, dijitalde başlayan aşk ancak gerçek hayata entegre olabildiğinde tam anlamıyla ilişki sayılabilir. Aksi takdirde, ekran ışığından fazlası olamaz.

Sağlıklı dijital ilişki mümkün mü?

Eğer sınırlar çizilirse, duygusal emek varsa ve dijital temas gerçek yaşama entegre edilebiliyorsa, evet; sağlıklı dijital ilişki mümkün.

• İletişimde şeffaflık ve karşılıklılık esastır. Ne sıklıkla konuşulacağı, ilişkinin adı ve yönü açıkça paylaşılmalıdır.

• Zihinsel alan korunmalıdır. Her iki taraf da bireysel hayatına zaman ayırabilmeli, çevrimiçi olma zorunluluğu ilişkiyi tüketmemelidir.

• İlişki fiziksel dünyaya taşınmalıdır. Ortak deneyimler, birlikte geçirilen zaman ve zor zamanlarda kalabilme iradesi, bağları güçlendirir.

John Gottman’ın uzun vadeli ilişki çalışmalarına göre duygusal güvenlik, açıklık ve dürüstlük, fiziksel yakınlıktan daha belirleyici faktörler. Bu, dijital ilişkilerde de geçerli.

Sevgi bildirim değil, derinliktir

Aşk hâlâ mümkün; ama bildirim sesiyle değil, sessizlikte kalabilenle başlar.

Sexting bir kıvılcım olabilir ama tek başına bağ kurmaz.

Ghosting bir kaçış değil, saygının yarım bırakılmasıdır.

Aynı anda onlarca kişiyle konuşmak, bağlanma değil, yalnızlıktan kaçıştır.

Gerçek bağ, konuşan değil; sustuğunda da kalan kişidir.

Ekran karardığında hâlâ seni düşünen biri varsa, o ilişki gerçektir.

Çünkü aşk, yeni mesaj geldiğinde değil, biri sustuğunda hissedilir.