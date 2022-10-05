Bingöl’de HDP binasına saldırı

HDP’nin Bingöl’ün Karlıova ilçesindeki binasına silahlı saldırı düzenlendi.

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Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre gece saatlerinde binaya iki el ateş edildi. Kurşunlar ofisin içerisine isabet etti.

Sabah saatlerinde binaya gelen partililerin bekleyişi sürerken saldırıyı düzenleyen T.B. gözaltına alındı.

HDP Bingöl’ün açıklamasında şunlar dendi: “Bu saldırı demokrasiye, insan haklarına, halkların kardeşliğine yapılan bir saldırıdır. Bu tür saldırılar partimizi şeffaf siyaset yapma ısrarından asla alıkoyamayacaktır. Bu yapılan alçakça saldırıyı ve provokasyonları lanetliyor ve kınıyoruz. Tüm Kanireş halkımızı demokratik siyaset etrafında birlik olmaya davet ediyoruz.”