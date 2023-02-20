Bilim Akademisi’nden deprem odaklı panel serisi: Sesimi Duyan Var mı?

Deprem odaklı bir paneller serisine başlayan Bilim Akademisi, ‘Sesimi Duyan Var mı? Afetlere Karşı Akıl ve Bilim’ başlıklı ilk buluşmaya tüm halkı davet ediyor.

İlk panelin moderasyonunu Ali Alpar (en solda) yapacak. Konuşmacılar (soldan sağa) Naci Görür, Ersin Kalaycıoğlu, Sibel Salman

Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremlerde ölü sayısı 40 bini geçti. Yaralı sayısı 100 binden fazla. On binlerce bina enkaza dönüştü.

Türkiye deprem bölgesinde olmasına rağmen bilim insanlarının uyarıları dikkate alınmadı, insan hayatı kar uğruna hiçe sayıldı.

Bilim Akademisi, bir panel serisi başlatarak deprem konusunu enine boyuna masaya yatırmaya hazırlanıyor. ‘Sesimi Duyan Var mı? Afetlere Karşı Akıl ve Bilim’ başlıklı açılış ve takdim paneli herkesin katılımına açık ve ücretsiz olacak.

3 Mart 2023’te saat 18.00’de İstanbul Yapı Kredi Plaza’da yapılacak panele buradan kayıt yaptırabilirsiniz.

Naci Görür, Sibel Salman, Ersin Kalaycıoğlu konuşmacı, Ali Alpar moderatör

Bilim Akademisi Deprem Koordinasyon Komitesi üyeleri Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Sibel Salman ve Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu’nun konuşmacı olacakları panelin moderatörlüğünü Bilim Akademisi Kurucu Başkanı Prof. Dr. M. Ali Alpar üstleniyor.

Dört seri olarak gerçekleşecek panellerde; afet yönetimi, ekonomi, halk sağlığı, çevre, yerbilimleri, yapı stoğu ile birlikte kamu yönetimi, halk eğitimi, deprem psikolojisi, hukuki süreçler ve seçmen kültürü gibi çeşitli konulara değinilecek.