Bilim Akademisi soruyor: Sesimi Duyan Var mı?

Bilim Akademisi deprem konulu halka açık bir panel serisine başladı. Kurumun web sitesinden de yayımladığı ilk buluşmanın konuşmacıları; yerbilimci Naci Görür, afet yönetim uzmanı Sibel Salman ve siyaset bilimci Ersin Kalaycıoğlu oldu.

Fotoğraflar: Diken

Bilim Akademisi‘nin deprem odaklı paneller serisi ‘Sesimi Duyan Var mı? Afetlere Karşı Akıl ve Bilim’ konulu panelle başladı.

Geçtiğimiz cuma Yapı Kredi Loca’da düzenlenen panelde; Bilim Akademisi Deprem Koordinasyon Komitesi üyeleri Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Sibel Salman ve Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu konuştu. Moderatörlüğü Bilim Akademisi Kurucu Başkanı Prof. Dr. M. Ali Alpar üstlendi.

Açılış ve takdim paneli olarak planlanan bu ilk buluşmadan sonraki panellerde; afet yönetimi, ekonomi, halk sağlığı, çevre, yerbilimleri, yapı stoğu ile birlikte kamu yönetimi, halk eğitimi, deprem psikolojisi, hukuki süreçler ve seçmen kültürü gibi çeşitli konularda tedbir, koordinasyon, planlama, kurtarma ve restorasyon stratejileri uzman bilim insanları tarafından ele alınacak.

Bu panellerin ardından bir çalıştay yapılacak ve rapor hazırlanacak.

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılı konuşulacaktı

Bilim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Canan Atılgan açılış konuşmasında, ‘Afet yaşanmadan önce Cumhuriyet’in Yeni Yüzyılı temasıyla bir dizi panel planladıklarını, ancak depremlerden sonra bütün kaynak ve enerjileriyle afete odaklandıklarını’ belirtti.

Panelde Naci Görür Türkiye’nin depremi yerbilimi açısından ele alıp değerlendirirken, Sibel Salman afetlerdeki karmaşanın yöneylem bilimiyle nasıl yönetilebilir hale getirilebildiğini anlattı. Siyaset bilimci Ersin Kalaycıoğlu ise, ‘bireyin canını korumakla yükümlü’ devletin sorumluluklarını hatırlattı.

‘Sesimi Duyan Var mı? Afetlere Karşı Akıl ve Bilim’i BA’nın Youtube kanalından izleyebilir, diğer panellere katılabilirsiniz.