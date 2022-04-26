Bilgisayar korsanları 2,8 milyon dolarlık NFT’yi çaldı

Bored Ape Yacht Club’a ait yaklaşık 2,8 milyon dolar değerindeki 91 takas edilemez dijital varlık NFT çalındı.
Bored Ape Yacht Club, Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiş ve üyelerine ayrılmış sanal salonu ve değiştirilemez bir token koleksiyonu bulunan sanal platform.
NFT, herkesin erişebildiği bir dijital veri tabanında depolanan ve sahiplik kanıtı bulunan takas edilemez dijital varlıkları nitelendiriyor.
Techradar’da yer alan habere göre platforma ait Instagram hesabı bilgisayar korsanları tarafından yapılan kimlik avıyla hacklendi.
BAYC’nin kurucu ortağı Garga, ‘bir daha Instagram’da önemli hiçbir şeyin paylaşılmayacağını‘ söyledi.