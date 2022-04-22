Cumhurbaşkanlığı ‘NFT akrostişi’ yazdı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, NFT’nin Türkçe karşılığının ‘Nitelikli Fikri Tapu’ olarak belirlendiğini açıkladı.

📄@dijital olarak bundan böyle yaptığımız çalışmalarda ve paylaşımlarda #NFT’nin açılımı için “Nitelikli Fikrî Tapu” terimini kullanacağız. #Blokzincir gibi yenilikçi teknolojilerin getirdiği sistemler üzerinde uzmanlık kazanmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. — Ali Taha Koç (@AliTahaKoc) April 22, 2022

NFT’nin açılımı ‘Non Fungible Token’. Bu ‘değiştirilemez para/çip’ olarak Türkçeye çevrilebilir.

Dünyada artık medya ve eğlence sektörünü altüst etme potansiyeline sahip bir sektör kabul edilen NFT, Türkiye’de de gittikçe yaygınlaşıyor.

NFT, en basit şekilde bir şeyin gerçekliğinin dijital sertifikası olarak tanımlanabilir. NFT’ler tıpkı Bitcoin ve diğer kripto para birimleri gibi, blockchain (blok zinciri) teknolojisini kullanıyor ve yapılan alışverişler bu teknoloji üzerinden kayıt altına alınıyor. Bu sistem sayesinde, sanatçı müzayede şirketlerini aradan çıkararak, doğrudan alıcılara ulaşabildiği gibi, satılan dijital eserin yeniden el değiştirmesi üzerinden de komisyon alabiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, NFT teriminin Türkçe karşılığı için önerileri Türk Dil Kurumu (TDK) ile paylaşarak ortak bir çalışma başlattıklarını belirterek, nihai kararı ‘Nitelikli Fikri Tapu’dan yana kullandıklarını bildirdi.

Koç, kısaltmayı seslendirirken de ‘eN eF Ti’ yerine ‘Ne Fe Te’nin kullanılması gerektiğini vurguladı.