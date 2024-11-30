Bilal Meşe: Yazık, Beşiktaş camiası böylesi 'kaosları' asla hak etmiyor!

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Yazık, 121 yıllık Beşiktaş camiası böylesi ‘kaosları’ asla hak etmiyor! Öyle popülist söylemlerle, günü kurtarırsınız, geleceği asla! Nitekim Başkan Hasan Arat ve yönetimi, işbaşına gelirken, geleceğe dönük söylemleri hala arşivlerde sıcaklığını koruyor!

Peki, ne oldu? Görevi tamamen bıraktınız, kenara çekildiniz… Arkanızda koskoca bir ‘enkaz’ bıraktınız! Yöneticilik zordur, pes etmeyecekseniz! Kenara çekilmek kolaycılıktır! Eğer krizleri ve kaosları yönetemiyorsanız, ‘niye aday oldunuz’ diye adama sorarlar!

Tribünlere kimse kızamaz, onlar iyi futbol ve başarı beklerler… Bu oyunun doğasında var… Mazallah biraz tökezlediniz mi, vay halinize! Her yönüyle erozyana uğramış Beşiktaş’ı şu anki geçici yönetim nasıl ayağa kaldıracak, merak ediyorum!

Bilal Meşe’nin yazısı