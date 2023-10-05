Biden’ın saldırgan köpeği Beyaz Saray’dan uzaklaştırıldı

ABD Başkanı Joe Biden’ın Commander adlı ‘saldırgan’ köpeği 11 ısırma vakasından sonra Beyaz Saray’dan uzaklaştırıldı.

Fotoğraf: Beyaz Saray

Biden‘ın eşi Jill Biden’ın İletişim Direktörü Elizabeth Alexander, Fox News’e yaptığı açıklamada, “Başkan Biden ve eşi Beyaz Saray’da çalışanların ve korumaların güvenliğini son derece önemsiyor” dedi.

Alexander, açıklamasına şunu da ekledi: ”(Jill Biden) Çözümler üzerinde çalışmaya devam ederken, ABD gizli servisinin, ilgili herkesin sabrı ve desteği için minnettar. Sonraki adımlar değerlendirilirken Commander şu anda Beyaz Saray kampüsünde değil.”

Alman çoban köpeği cinsi Commander son olarak geçen ay Beyaz Saray’da gizli servis ajanını ısırmıştı.

CNN’de çıkan bir haberdeyse Commander’in kamuoyuna açıklanmayan başka saldırılarının da olduğu iddia edilmişti.

İki yaşındaki Alman çoban köpeği Commander, Biden’a kardeşi James Biden tarafından Aralık 2021’de hediye edilmişti.