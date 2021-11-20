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Yaramazlara biraz batar!

Biden’ın doktoru: Sağlığı başkanlık görevi için uygun

ABD Başkanı Joe Biden’ın doktoru Kevin O’Connor, Biden’ın sağlık durumunun başkanlık görevlerini yerine getirmeye uygun olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Biden, 79’uncu yaş gününden bir gün önce Walter Reed Askeri Hastanesi’nde rutin yıllık sağlık kontrollerini yaptırdı.


AA’nın aktardığına göre başkanın doktoru, sağlık durumuna dair “Biden 78 yaşındaki bir erkeğe göre sağlıklı ve dinç. Biden, başkanlık görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirmeye uygun vaziyette” ifadesini kullandı.

O’Connor, Biden’ın yürüyüşü ve boğazındaki ‘gıcık’ konusunda ileri tetkikler istediğini kaydederek, Biden’ın son dönemde yürüyüşünde bir yavaşlık olduğunu, bunun nedeninin de Biden’ın yaklaşık bir yıl önce ayağını kırması olabileceğini aktardı.

Biden’ın sürekli boğazını temizlemesinin nedeninin de midesindeki reflü olabileceğini kaydeden O’Connor, Biden’a yapılan kolonoskopide de endişe verici bir şeye rastlamadıklarını belirtti.

‘ABD tarihinin en yaşlı başkanı’ Biden, 19 Kasım’da kolonoskopi olacağı esnada anestezinin etkisindeyken görevlerini 85 dakikalığına başkan yardımcısı Kamala Harris’e devretmişti.

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