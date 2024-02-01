Biden’dan Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım

ABD Başkanı Joe Biden, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini imzaladı.

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AA’nın Beyaz Saray açıklamasından aktardığına göre ABD Başkanı Biden, Batı Şeria’da güvenliği zedeleyenlere yönelik hazırlanan başkanlık kararnamesine imza attı.

Kararnameyle Batı Şeria’da Filistinlilere karşı son dönemde şiddet uygulayan Yahudi yerleşimciler, ABD yönetiminin yaptırımlarına maruz kalacak.

Yaptırım listesine dahil edilenler Amerikan finans sistemi içinde işlem yapamayacak, bu ülkeye vize alamayacak, varsa ABD’deki varlıkları dondurulacak ve Amerikan vatandaşlarının bu kişilerle iş yapması yasaklanacak.

Biden, ilgili açıklamasında Batı Şeria’daki güvenliğin ve istikrarın bozulmaması için bu adımı attıklarını ve bölgedeki Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Konuyla ilgili arka plan toplantısı düzenleyen bir Beyaz Saray yetkilisi, söz konusu kararname kapsamında isimleri belirtilmeyen dört kişinin şimdiden yaptırım listesine dahil edildiğini bildirdi.