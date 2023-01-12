Biden’a ait ikinci bir ofisten daha gizli belgeler çıktı

ABD Başkanı Joe Biden’a ait ikinci bir ofiste, başkan yardımcılığı döneminden kalma yeni bir dizi ‘gizli belgenin’ daha bulunduğu belirtildi.

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NBC News haberinde, Biden’ın 2009-2017 yılları arasında başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalma yeni ‘gizli belgelerin’ bulunduğu aktarıldı.

Yeni belgelerin bu kez farklı bir yerde bulunduğu kaydedilen haberde, 2 Kasım 2022’de Washington’daki Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezi’ndeki ofisinde ‘gizli belgelerin’ bulunmasından beri Biden’ın ekibinin farklı yerleri de aramaya başladıkları kaydedildi.

Haberde, Beyaz Saray’ın konuya ilişkin soruya yanıt vermediği belirtilirken, Adalet Bakanlığı’nın da herhangi bir yorum yapmadığı aktarıldı.

Belgelerde ne yer alıyor?

Joe Biden’a ait ofisten çıkan ilk grup belgede, ABD istihbarat birimlerinin, Ukrayna, İran ve İngiltere’ye ait bilgilendirme notları yer alıyor.

Beyaz Saray ikinci grup belge hakkında bir açıklama yapmadı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre ilgili soruya yanıt vermedi ve “Başkan’ın dün yaptığı açıklamadan daha fazla bir şey söylemeyeceğim” dedi.

Biden belgelerin kendisine de sürpriz olduğunu söylemişti.

Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçilere geçtiği siyasi atmosferde konunun komisyonlar aracılığıyla gündemde tutulabileceği ifade ediliyor.

Biden, Trump’ı hassas belgeleri depolayarak ‘sorumsuzluk’ yapmakla suçlamıştı.