Biden: Putin NATO’yu daha da güçlendirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye “Endişelenmenize gerek yok, Ukrayna orada durduğu sürece Ukrayna’nın yanında olacağız” dedi. Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in NATO’yu daha da güçlendirdiğini söyledi.

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Rusya’nın ülkesine savaş başlattığı 24 Şubat’tan bu yana ilk yurt dışı ziyaretini yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray’daki ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki kritik altyapıları hedef alarak savaşı daha da tırmandırdığını söyledi.

Biden, 300 günü aşan savaşta Ukrayna halkının, Rusya’ya ve dünyaya ülkelerine olan sevgilerini ve sarsılmaz kararlılığını gösterdiğini belirtti.

ABD’nin bugüne kadar Ukrayna’ya verdiği yardımları özetleyen Biden, ülkesinin Ukrayna’ya yardım sağlamaya devam edeceğini kaydetti.

Biden, Amerikan halkının da Ukrayna’nın kararlılığından ilham aldığını ve ABD hükümetinin Ukrayna’ya yardımlarını desteklediğini dile getirdi.

ABD’nin neden Ukrayna’nın ihtiyaçlarını tek seferde karşılamadığına ilişkin soruya yanıt veren Biden, ABD’nin şu ana kadar Ukrayna’ya 20 milyar doları aşkın askeri yardım yaptığını, Patriot gibi gelişmiş hava savunma sistemlerinden füze ve roket sistemlerine kadar birçok silah verdiğini anlattı.

Biden, Zelenski’ye dönerek, “Sayın Başkan endişelenmenize gerek yok. Ukrayna orada durduğu sürece biz Ukrayna’nın yanında olacağız” dedi.

‘Putin NATO’yu daha da güçlendirdi’

Rusya’ya karşı 2023’te Ukrayna’ya destek vermeye devam etme isteği konusunda bir değişim olup olmayacağına yönelik soru üzerine Biden, NATO ve Avrupa Birliğinin (AB) hiç bu kadar birlik içinde olduğunu görmediğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, şöyle devam etti: “(Avrupa ülkelerinin iradelerinde) Bu konuda herhangi bir değişime dair emare görmedim. Burada neyin tehlikede olduğunu hepimiz biliyoruz. Avrupalı ortaklarımız ise bunu en iyi anlayanlardır. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’da bir ülkenin başka bir ülkeyi işgal ettiğini görmedik. Biz direnç göstermediğimiz, Ukraynalılara direnmek için destek vermediğimiz sürece Putin’in değişeceğine dair bir emare göremediler. Hepimiz neyin tehlikede olduğunu biliyoruz. Egemenlik fikri, BM Antlaşması tehlikede. (Putin) NATO’yu zayıflatacağını düşündü ama bunun yerine NATO’yu daha da güçlendirdi.”

Rusya-Ukrayna savaşının adil bir şekilde bitmesinin yolunun ne olduğu sorusuna ise Biden, Putin’in askerlerine çekilme emri vermesi ile bu savaşın bitebileceği ancak bunun şu anda olmasını beklemediği yanıtını verdi.

Biden, “Peki ne olacak? Bugün konuştuğumuz şey, Ukrayna’nın savaşta başarılı olması için yardım etmeye devam edeceğiz. Savaş sahasında bizim, Avrupalı müttefiklerimiz ve diğerlerinin yardımı ile başarılı olabilirler. Dolayısıyla Başkan Zelenski Ruslarla konuşmaya hazır olduğunda o zaman da başarılı olacak çünkü savaşı kazanmış olacak.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Patriot hava savunma sistemlerini Ukrayna’ya vermesinin Rusya ile gerilimi artırma olasılığını nasıl hesapladığına ilişkin soru üzerine Biden, bu silahın sadece savunma amaçlı olduğunu ve gerilimi tırmandıracak bir kabiliyet olmadığını dile getirdi.