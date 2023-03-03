Beyin yiyen amip: ABD’de bir kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Florida eyaletinde bir kişi, beyin yiyen amip nedeniyle hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Evrim Ağacı

BBC Türkçe‘de yer alan habere göre eyaletin güneybatısında bulunan Charlotte’taki olayın ardından sağlık yetkilileri, bu kişinin muhtemelen burnunu musluk suyuyla temizlerken amip kaptığını söyledi.

Yetkililer ‘Naegleria fowleri’ adlı amipin beyne burundan geçtiğini, suyun içilmesinin herhangi bir sağlık riski oluşturmadığını söyledi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre bu amip türünün bulaştığı bir kişinin hayatta kalma ihtimali çok düşük.

Eyaletin sağlık yetkililerinden Jae Williams, amipin suya nasıl bulaştığının incelendiğini açıkladı.

Bu amip türü genellikle ılık tatlı su kaynaklarında, yüzme havuzları ve göllerde bulunuyor.

Tek hücreli bu canlı insan bedenine burundan girince ölüme yol açıyor fakat ağız yoluyla alındığında mide asitleri amipi yok ediyor.

Amipin bulaştığı kişilerde ‘amibik meningoensefalit’ (beyin ve beyin zarı yangısı) adlı bir hastalık oluşuyor.

Her yıl üç kişi hayatını kaybediyor

ABD’de her yıl ortalama üç kişi bu yüzden hayatını kaybediyor.

Hastalığın belirtileri arasında baş ağrısı, ateş, baş dönmesi, kusma, yön duygusu kaybı, boyun ağrısı, denge kaybı, halüsinasyon ve nöbet yer alıyor.

ABD verilerine göre 1962-2001 yarasında hastalığa yakalanan 154 kişiden yalnızca dördü hayatta kaldı.

Yetkililer halka burunlarını doğrudan musluk suyuyla temizlememeye çağırdı. Bunun yerine arıtılmış veya kaynatıldıktan sonra oda sıcaklığına gelmesi beklenen su kullanmaları tavsiye edildi.