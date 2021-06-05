Beşiktaşlılar, MI6 şefine ‘izahat’ verdirdi

Beşiktaş taraftarlığıyla da bilinen Britanya’nın eski Ankara büyükelçisi, MI6 Şefi Richard Moore paylaştığı bir fotoğraftaki sarı-kırmızı kravat nedeniyle izahat vermek zorunda kaldı.
Türkiye’deki görev süresince Beşiktaş taraftarlığını saklamayan Moore atık Britanya’nın dış istihbarat teşkilatının başında.
Eski diplomatın “İki yıldır kullanmadığım eşyalarım” notuyla Twitter’dan paylaştığı fotoğrafta yer alan sarı kırmızı renkli kravat Beşiktaş taraftarlarının gözünden kaçmadı. Kullanıcılardan biri “Hacı Türkiye’den gidince Beşiktaş’ı unutmuşsun” diye yazdı.
Sitemli yorumlar üzerine MI6 başkanı bir tweet daha atarak izahat verdi: “Türk dostlarım lütfen merak etmeyiniz. Galatasaray değil Marylebone Kriket Kulübünün renkleridir!”
Moore, gülücüklerin yanısıra kartal emojilerini de ihmal etmedi.