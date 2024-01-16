Beşiktaş Türkiye Kupası’nda son 16 turuna yükseldi

Beşiktaş Eyüpspor’u 4-0 yenerek adını son 16 takım arasında yazdırdı.

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Bu sezon müzesine götürecek takımın UEFA Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazanacağı Ziraat Türkiye Kupası’nın 5’inci tur maçında Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Siyah beyazlı takım karşılaşmadan 16’ncı dakikada Salih Uçan ve 36’ncı dakika (Penaltıdan) ile 67’nci dakikada Cenk Tosun ve 87’mci dakikada Ante Rebic’in kaydettiği gollerle 4-0 galip ayrıldı ve son 16 turuna yükseldi.

Kupada 4’üncü turdan itibaren mücadele eden 1’inci Lig’in lideri Eyüpspor’sa elendi.

Beşiktaş böylece Portekizli teknik direktör Fernando Santos yönetiminde oynadığı ikinci müsabakadan da galibiyetle ayrıldı.