Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig’in 29’uncu haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray’ı 2-1 yendi.

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Tüpraş Stadı’nda oynanan derbi, saat 20:30’da başladı. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetti.



Maçın 23’üncü dakikasında Rafa Silva Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi. Derbinin 36’ncı dakikasında Frankowski, Muçi’ye yaptığı faulle kırmızı kart gördü ve Galatasaray sahada 10 kişi oyuna devam etti.



45’nci dakikada Galatasaray’da Torreira attığı golle eşitliği sağladı.



İkinci yarının 66’ncı dakikasında Gedson Fernandes Beşiktaş’ı 2-1 öne geçirdi. Bu skorla devam eden maç sonunda Beşiktaş derbiden üç puanla ayrıldı. Böylece Galatasaray da bu sezon ilk kez mağlup oldu.



Süper Lig’de çıktığı 27 maçta 13 galibiyet, sekiz beraberlik, altı yenilgi alan Beşiktaş, 47 puan ve averajla haftayı dördüncü sırada kapattı.



28 karşılaşmada sahadan 22 kez galip ayrılan, beşinde de berabere kalan ve ilk yenilgisini alan Galatasaray 71 puanda kaldı.