Beşiktaş bol pozisyonlu maçta Karagümrük’ü dört golle geçti

Beşiktaş, Vodafone Park’ta ağırladığı VavaCars Fatih Karagümrük 4-1’lik skorla geçti.

Fotoğraf: AA

Beşiktaş’ta sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalara yeni başlayan Welinton Souza, Josef de Souza ve Atiba Hutchinson’ın yanı sıra sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal kadroda yer almadı.

Hakemler ise Arda Kardeşler, Serkan Olguncan, Hakan Yemişken oldu.

Beşiktaş ilk yarıda dakikada üç kez direğe takıldı. Wout Weghorst, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı. Dakika 17’de skor 1-0 oldu.

Salih Uçan’ın pasında N’Koudou, skoru 2-0’a getiren golü attı.

Beşiktaş dakika 50’de Muleka ile skoru 3-0’a çıkartırken 53’te Mbaye Diagne yeniden farkı ikiye indirdi.

90’ıncı dakikada Rosier maçın skorunu belirledi: 4-1